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    Öksürüğü anında kesiyor, yüksek tansiyona iyi geliyor! İşte o besin..

    Antioksidan ve mineraller bakımından oldukça zengin olan bu besini mutlaka tüketmelisiniz..
    • 09.08.2022 - 13:09
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    Öksürüğü anında kesiyor, yüksek tansiyona iyi geliyor! İşte o besin..

    Öksürüğü anında geçiren ve yüksek tansiyona iyi gelen keçiboynuzu mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

    Keçiboynuzu antioksidan ve mineraller açısından son derece zengin bir besindir. Birçok faydası bulunan keçiboynuzu bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. İşte keçiboynuzunun bilinmeyen faydaları…

    Öksürüğü anında kesiyor, yüksek tansiyona iyi geliyor! İşte o besin.. #1

    Keçiboynuzu bronşları açma özelliğine sahiptir.Aynı zamanda göğsü yumuşatarak göğüs ağrılarının azalmasını sağlar.

    Öksürüğü anında kesiyor, yüksek tansiyona iyi geliyor! İşte o besin.. #2

    Keçiboynuzu fazlasıyla lif ve antioksidan içermektedir.Yağ ve şeker oranıda oldukça az miktardadır.

    Vitamin ve mineral bakımındanda zengin bir besin olan keçiboynuzu içerisinde A,B-2,B-3 ve B-6 vitaminleri bulundurur.

    Öksürüğü anında kesiyor, yüksek tansiyona iyi geliyor! İşte o besin.. #3

    Keçiboynuzu hem lif bakımından zengin olmasından dolayı hemde kafein içermemesinden ötürü, yüksek tansiyona iyi gelmesiyle bilinir.Yüksek tansiyon şikayeti olanlar keçiboynuzu tüketmelidir.

    İçinde bulunan A ve B-2 vitaminleri sayesinde cilt ve göz sağlığınız için önemli bir yere sahiptir.

    Keçiboynuzu kan şekerini dengeler.Birçok faydası bulunan keçiboynuzu kilo vermenizede yardımcı olan bir besindir..

     


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