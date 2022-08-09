Öksürüğü anında kesiyor, yüksek tansiyona iyi geliyor! İşte o besin..

Antioksidan ve mineraller bakımından oldukça zengin olan bu besini mutlaka tüketmelisiniz..

Öksürüğü anında geçiren ve yüksek tansiyona iyi gelen keçiboynuzu mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Keçiboynuzu antioksidan ve mineraller açısından son derece zengin bir besindir. Birçok faydası bulunan keçiboynuzu bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. İşte keçiboynuzunun bilinmeyen faydaları…

Keçiboynuzu bronşları açma özelliğine sahiptir.Aynı zamanda göğsü yumuşatarak göğüs ağrılarının azalmasını sağlar.