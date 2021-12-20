Öksürüğü erken dönemde hafifletmeye yarayan 6 yöntem

Kış aylarında daha çok artan ve zamanla geçeceğini düşündüğünüz öksürüğün belirtilerini azaltmanızı sağlayacak yöntemleri sizler için sıraladık…

Mukus, mikrop veya toz gibi şeyler boğazınızı ve solunum yollarınızı tahriş ettiğinde, vücudunuz otomatik olarak öksürerek tepki verir. Ancak geçmeyen veya nefes darlığı, mukus üretimi veya kanlı balgam gibi diğer semptomlarla birlikte gelen bir öksürük, daha ciddi bir tıbbi sorunun işareti olabilir. Bazı basit adımlarla öksürüğü her zaman yatıştırabilirsiniz.

Özellikle kış mevsimi, insanlar arasında öksürük ve soğuğun kol gezdiği bir dönemdir. Yeni yürümeye başlayan çocuklar, gençler veya yaşlılar olsun, birçok nedenden dolayı tetiklenebilen yaygın bir sağlık olgusudur.

Soğuk hava ve kış aylarında hava kirliliği öksürün en büyük sorumlularıdır. Bazı öksürükler ise, virüs veya enfeksiyonun bir sonucudur. Her ne olursa olsun, uzmanlar her zaman öksürük ve soğuk algınlığının kötüleşmesini önlemek için mümkün olan en kısa sürede ele alınmasını tavsiye eder.

İşte, öksürük ve nezlenin ilk belirtilerinde yapmanız gerekenler;

1. BOL SU İÇİN

Yeterince su tüketmek boğazınızı kuruluktan uzak tutacaktır. Ancak ılık su veya çay, et suyu gibi sıcak içecekleri içmeyi ve soğuk, kafeinli, alkollü ve şekerli içeceklerden tamamen uzak durmayı unutmayın. Özellikle zencefil çayı yardımcı olabilir.

2. GARGARA YAPIN

Balgamı yok etmek için düzenli olarak ılık tuzlu su ile gargara yapın. Bu, mukusu oradan temizleyerek boğazınızın arkasını yatıştırmanıza yardımcı olur, böylece solunum yollarını ve burun boşluğunu temizler. Ayrıca iltihabı azalttığı da söylenir.

3. DUMAN VE TOZDAN KAÇININ

Duman ve toz, öksürük ve soğuğa neden olan yaygın tahriş edici maddelerdir. Durumla savaşırken bunlara daha fazla maruz kalırsanız, bunların sorununuzu ağırlaştırması muhtemeldir. Bu yüzden onlardan mümkün olduğunca uzak durun.

4. BİTKİSEL ŞURUP KULLANIN

Evet, öksürük şuruplarının genellikle uykunuzu getirdiğini ve işinize konsantre olmanızı engelleyebileceğini biliyoruz, ancak bir çözümümüz var. Bitkisel bir öksürük ve soğuk algınlığı ilacı olan bitkisel şuruplar, hiçbir yan etki ve uyuşukluk vaat etmeyen bir içeriğe sahiptirler. Malzeme olarak doğal özler ile paketlendiğinden soğuk algınlığı ve öksürüğün ilk belirtisinde önerilir.

5. BAL-KARABİBER MUCİZESİNDEN FAYDALANIN

Bal ve karabiber karışımı, deneyebileceğiniz denenmiş ve test edilmiş bir ev hilesidir. Öksürüğünüzü ve nezlenizi dindirmeyebilir ama boğazınızı biraz rahatlatır ve en azından iyi bir uyku çekmenizi sağlar. Balın antiseptik özelliği ile ayrıca, boğazın temizlenmesine destek olur.

6. SOĞUK GIDALARDAN KAÇININ

Kış mevsimi narenciyenin en bol olduğu zamandır; ancak bunlara alerjiniz olabilir. Ayrıca soğuk yiyecekler öksürüğün iyileşmesini engelleyebilir. O yüzden sıcak yiyin ve sıcak kalın. Bunun yanı sıra, daha kolay sindirim için mısır gevreklerinden, tost ve yulaf gibi yüksek lifli yiyeceklerden uzak durun.