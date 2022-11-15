Öksürük nasıl geçer? Öksürüğe iyi gelen bitkisel formüller!

Kış aylarında çokca karşılaştığımız öksürüğe karşı sadece ilaçlardan değil farklı bitki çaylarından da yararlanabilirsiniz.

Havaların soğuması ile çoğalmaya başlayan öksürük birçok kişinin ortak problemi olmuş durumda. Geçmeyen öksürük için vatandaşlar bitkisel yollara başvuruyor.

Birçok yöntem deneyerek öksürükten kurtulmak isteyenler internette bitkisel çaylar ve karışımlar arayarak sonuç almak istiyor.

Geçmek bilmeyen öksürük gününüzü mahvedebiliyor. Bu öksürük sorununda kurtulabilmek için özellikle bitkilerden faydalanmak gerekiyor.

Ihlamur çayı

Öksürük denilince en çok aklan gelen yöntemlerden birisi şüphesiz ıhlamur çayı içmektir. Ihlamur çayı içerisinde bulunan bileşenler saysinde tahrişi önler ve boğazı yumuşatır. Bu yüzden öksürüğü kesmek için günde en az bardak ıhlamur çayı tüketebilirsiniz.

Bal ve karabiber

Bir çay kaşığı karabiber ile 2 yemek kaşığı kadar balı sıcak suya ilave edin. Yaklaşık 15 dakika kadar demlendikten sonra karışımı içerek öksürüğü azaltabilirsiniz.

Bal, karanfil ve zencefil

1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil ve 1 çay kaşığı karanfili karıştırarak kür elde edebilirsiniz. Hazırladığınız bu kür öksürüğünüzü geçirmeye yardımcı olacaktır.

Yeşil çay

Yüksek antioksidan özelliği bulunan yeşil çay hem bağışıklık sistemi hem de boğaz yolu enfeksiyonlarının iyileşmesinde büyük rol oynamaktadır. Öksürüğe karşı yeşil çay tüketebilirsiniz..

Kekik ve bal

Kekik üst solunum yolları enfeksiyonlarına ve bronşit gibi hastalıklara karşı iyi gelen bir besindir. Bu hastalıklar öksürüğe yol açan rahatsızlıklar olmasından dolayı bu öksürüklerden kurtulmak için kekiği bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz..