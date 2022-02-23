Ölen insanın beyin aktiviteleri ilk kez görüntülendi

Bilim insanları, ölen bir insanın beyninin işlevlerini takip etti. Ortaya çıkan sonuç dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, ölmek üzere olan bir insanın beyninde yaşananları mercek atına aldı.

Bu kapsamda 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kalp krizi geçirmesinin ardından ölümünün gerçekleştiği sırada kayıtta olan Elektroensefalografi (EEG) sayesinde beyin hareketliliği incelendi.

RÜYA GÖREN İNSAN BEYNİYLE AYNI

Bilim insanları, ölen bir insanın beyninin işlevlerinin "rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan" bir insan beyniyle aynı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.

BEYİN AKTİVİTELERİ 15 DAKİKA DEVAM ETTİ

87 yaşında hayatını kaybeden kişinin beyin aktivitelerinin 15 dakika boyunca devam ettiği ortaya konulurken, bu gelişmenin ölüm anında neler yaşandığına dair perde araladığı kaydedildi.

Araştırma ekibinden Dr. Ajmal Zemmar, kişinin ölümünden önce beynin, insan ömründeki önemli anları son kez hatırlayabileceğine işaret etti.

SONUÇ, ALGILARI DEĞİŞTİREBİLİR

Zemmar, beyin hareketliliğinin hayatın ne zaman sona erdiği ve organ bağışının zamanlamasına dair algıları değiştirebileceğine dikkati çekti.

Araştırmanın sonuçları, Yaşlanma Nörobiliminde Sınırlar dergisinde yayımlandı.