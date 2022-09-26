Omega 3 yağ asitlerinin şaşırtıcı 5 faydası

Omega 3 yağ asitleri, bilimsel çalışmalarla doğrulanmış olan onlarca faydalı özelliklerinden dolayı iyi yağlar olarak adlandırılır ve olağan üstü iyileştirici özelliklere sahiptir...

"İyi yağlar" olarak adlandırılan omega 3 yağ asitleri, genel sağlık için gerekli olan maddelerdir. Kanın pıhtılaşması, atardamarların kasılması ve gevşemesi ve çeşitli hormonların üretimi de dahil olmak üzere birçok süreç için hayati öneme sahiptirler.

Omega 3'ler vücut tarafından doğal olarak üretilmez ve bu nedenle beslenme yoluyla veya gerektiğinde özel takviyelerle alınması gerekir. Omega 3 ağırlıklı olarak balıklarda bulunur ancak keten tohumu, keten tohumu yağı, ceviz ve sızma zeytinyağında da bulmak mümkündür.

Omega 3'ler, birçoğu bilimsel çalışma ile doğrulanmış olan sayısız faydalı özelliğe sahiptir.

İşte Omega 3'ün 5 temel faydası.

Kalp hastalığı riskini azaltırlar

Çeşitli araştırmalar, kalp sağlığı ile omega 3 yağ asitleri arasında güçlü bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Bu yağların kalp ve damar sağlığının çeşitli yönleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmektedir.

Omega 3'ler düzenli bir kalp ritmi, daha düşük tansiyon seviyeleri, daha iyi damar işlevi ve daha düşük iltihaplanma seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle kırmızı et ve katı yağ gibi doymuş yağları omega 3 gibi doymamış yağlarla değiştirmek kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Depresyonla savaşırlar

Ruh sağlığı ve omega 3 alımı arasındaki kesin ilişki hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, bu yağların birçok insanda depresyon ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabileceğine dair güçlü kanıtlar vardır. Özellikle, bir omega 3 yağ asidi olan eikosapentaenoik asit (EPA) , hafif ila orta dereceli depresyon tedavisinde oldukça etkilidir.

Avustralya'da yürütülen ve 26 ile 36 yaşları arasındaki 1300'den fazla kişiyi izleyen American Journal of Epidemiology'de yayınlanan bir araştırma, omega 3'ün özellikle depresyonu önleme ve depresyonla mücadele etmedeki faydalarını doğrulamıştır.

Göz sağlığını iyileştirirler

Omega 3'ler gözlerin hücresel bileşimini oluşturmada çok önemli bir rol oynar. Bebeklik döneminden itibarek göz gelişiminin erken aşamalarında yardımcı olurlar. Aynı zamanda bazı araştırmalar, bu yağların sürekli ve yeterli bir şekilde alınmasının, yaşlandıkça maküler dejenerasyon gibi görme problemlerini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Doğum öncesi ve bebek beyin gelişimini desteklerler

Anne karnından başlayarak ve yaşamın ilk birkaç yılında omega 3 ile beyin sağlığı arasında bir bağlantı vardır. Bu konuda yapılan bazı araştırmalar, anneleri hamilelik ve emzirme döneminde omega 3 takviyesi alan çocukların zihinsel işlem becerilerinin daha iyi olabileceğini göstermiştir.

Araştırmalar, bir omega 3 formu olan dokosaheksaenoik asit (DHA) takviyeleri alan annelerin, bebeklerin anne sütüyle beslenmesini iyileştirebileceğini, daha iyi bilişsel işlevleri ve daha iyi göz sağlığını sağlayabileceğini göstermiştir.

Araştırmalara göre, omega 3 yağ asitleri beyin ve sinir sisteminin düzgün çalışması için gereklidir ve insan zekasının gelişmesini sağlayan kilit maddeler arasındadır.

Bilişsel gerilemeyi yavaşlatırlar

Omega 3 ve genel beyin sağlığı arasındaki bağlantı nedeniyle, bazı araştırmalar bu yağ asitlerinin ilerleyen yaşla birlikte bilişsel gerilemeyi yavaşlatabildiğini öne sürmüştür.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, omega 3'lerin bunama ve Alzheimer hastalığının etkilerini yavaşlatmaya yardımcı olabileceği bilinmektedir.