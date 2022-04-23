Vadistanbul bölgesinde bulunan Ekiz Clinic kurucularından Dr. Ömer Ekiz, ağız sağlığı sorunlarının bağışıklık sistemi üzerine etkilerini değerlendirdi.

Vadistanbul bölgesinde bulunan Ekiz Clinic kurucularından Dr. Ömer Ekiz, ağız sağlığı sorunlarının bağışıklık sistemi üzerine etkilerini değerlendirdi. İnsan yaşamında ağız sağlığının tahmin edildiğinden daha kritik bir yere sahip olduğunun altını çizen Ekiz, diş sağlığı sorunlarının vücudun farklı bölgelerine olumsuz etkilerde bulunabileceğini belirtti.

Dr. Ömer Ekiz; “Ağız sağlığı sorunları genel sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Özellikle andemi sürecinde bunun etkilerini açık biçimde gözlemledik. Pandemi boyunca birçok insan, ağız sağlığı ve bakımını önemli ölçüde ihmal etti. Bu durum birçok kişide ağız ve diş sağlığının yanı sıra genel sağlık açısından da ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden oldu.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Ağız İçerisinde Çıkan Yaralara Dikkat”

Ağız ve diş sağlığı sorunlarının birçok hastalığın belirtisi olabileceğini aktaran Dr. Ömer Ekiz; “Ağız içerisinde çıkan yaralara özellikle dikkat edilmeli. Ağız içinde oluşan yaralar, çoğunlukla bağışıklık sisteminin alarm verdiğine işaret ediyor. Bu nedenle rutin olarak yapılması gereken diş hekimi kontrollerinin önemi tahmin edildiğinden daha kritik. Vücut sağlığımızı korumaya, ağız ve dişlerden balamamız gerekiyor. Genel bağışıklık sistemimizi güçlendirmemizin en temel yolu da rutin olarak yapılan diş hekimi kontrollerinden geçiyor.” ifadelerini kullandı.

“Ağız ve Diş Sağlığı Yaşamımızın Her Anına Doğrudan Etki Ediyor”

Dr. Ömer Ekiz açıklamalarında; “Bağışıklık sistemi ve tüm vücut sağlığını etkileyen temellerden biri olan ağız ve diş sağlığı çoğu kez ihmal ediliyor. Gündelik yaşamda gerçekleştirdiğimiz birçok temel ve dolaylı hareketimizin başlangıcını ağız ve dişlerimiz oluşturuyor. Oysa ağız ve diş sağlığı yaşamımızın her anına doğrudan etki ediyor. Beslenme ihtiyacımızın karşılanmasından ruh sağlığımızın korunmasına, insani ilişkilerin geliştirilmesinden iletişim becerilerimizin güçlenmesine kadar her alanda ağız ve diş sağlığının etkisini görmek mümkün. Özellikle pandemi döneminde diş sıkma sorunlarının yoğun olarak ortaya çıktığını gözlemledik. Bunun temel nedeninin, psikolojik etkenlere bağlı olduğu söylenebilir. Diş sıkma probleminin birçok çene eklemi ve diş sağlığı problemi yarattığı da biliniyor.” İfadelerine de yer verdi.