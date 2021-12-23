Omicron vakalarının hastane riski daha az

Londra Emperyal Koleji'nin araştırmasında, Omicron varyantı taşıyan kişilerin hastaneye kaldırılma riskinin düşük olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'de Omicron varyantıyla ilgili araştırma yapıldı.

Londra Emperyal Koleji tarafından yapılan araştırmada, 1-14 Aralık tarihlerinde İngiltere'de kaydedilen hem aşılı hem de aşısız koronavirüs vakaları değerlendirildi. Çalışmada, 56 bin Omicron ve 269 bin Delta vakası incelendi.

BELİRTİLERİ DAHA AZ ŞİDDETLİ

Araştırmaya göre, Omicronlu kişilerin yaklaşık yüzde 15'i "daha az hastaneye kaldırılmaya", yüzde 40-45'i daha az "hastanede en az bir gece veya daha uzun kalmaya" ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte Omicron, semptomları daha az şiddetli olsa da daha bulaşıcı.

HASTANEYE KALDIRILMA RİSKİ DÜŞÜK

Londra Emperyal Koleji'nden Profesör Neil Ferguson, yaptığı açıklamada, "Analizimiz, Delta varyantına kıyasla Omicron varyantı taşıyan kişilerin hastaneye kaldırılma riskinin orta derecede azaldığını gösteriyor." dedi.

AVRUPA'DA EN ÇOK ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

İngiltere'de dün 106 bin 122 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana ilk kez 100 binden fazla günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Buna rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı önceki aylara oranla artmayarak 140 olmuştu.

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.