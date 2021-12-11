Omicron varyantı kaygısıyla başa çıkmanın 5 etkili yolu

Son zamanlarda ortaya çıkan Kovid-19 varyantı Omicron nedeniyle endişeli bir ruh haline büründüyseniz, bu durumla başa çıkmanın yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçtiğimiz günlerde mevcut aşıların yeni varyanta karşı etkili olacağını duyurdu. Ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğinden, endişe seviyelerimiz yeniden artmaya başladı. Korku psikozuyla nasıl başa çıkarız?

Yeni varyant Omicron üzerinde büyüyen korku psikolojik düzeyde birkaç kişi etkiledi. Bazı kişiler bu tür olaylarla günlük yaşamlarında en az kesintiyle karşı karşıya kalırken, diğerleri aşırı stres ve hatta anksiyete ve depresyon da dahil olmak üzere ağrılı psikolojik sorunlar yaşarlar. Temelde bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen bu durum 'psikoz' olarak adlandırılmaktadır.

Korku psikozunun diğer adı olan paranoya, uzun süredir devam eden duygu ve zulme uğrama algıları ile yaşanır. Bilişlerle birleşmiş aşırı duygusal bir durumdur. Bu korku derecesi, bir bireyin normal davranışının aşırı veya uyumsuz yollara dönüşmesi ile karakterize edilir. İşte, Omicron virüsü haberleriyle ilgili endişeyle başa çıkmanızı sağlayacak bazı yöntemler;

1. KONTROL EDEBİLECEĞİNİZ ŞEYLERE ODAKLANIN

Kesin olay bir şey var; bu salgının bizden ne kadar aldığına dair bir fikir ve başka ne alacağına dair gerçekten meşru bir korku var. İnsanların dört gözle beklediği pek çok şey var ve kontrolsüz bölgeye geri döndüğümüzü düşünmek gerçekten yıkıcı. Herkesin aklındaki ortak soru ne zaman bitecek?

Salgına karşı kontrol edebileceğiniz uygulamalara yönelin: İçerideyken maske takın, aşı olun ve bağışıklığınızı güçlendirin.

2. KAYGI TETİKLEYİCİLERİNİN FARKINDA OLUN

Tetikleyicilere verdiğiniz tepkilere dikkat edin ve kendinize bakmanıza yardımcı olacak davranış değişiklikleri yapın. Bir başa çıkma tekniği, pandemi ile ilgili güncellemeleri almak için bir zaman planlamaktır. Ancak asıl mesele, pandemi güncellemelerinin kontrolünde olmak ve onların sizi ve zihninizi kontrol etmesine izin vermemektir . Durmadan haber makalesi okumak uykuyu bölebilir ve uyku yoksunluğu, kaygı ve depresyona yol açabilir. Stres ve kaygıyı azaltan sağlıklı şeyler yapma şansınızı azaltabilir.

3. PROFESYONEL YARDIM ALIN

Kaygı, tekerlek üzerinde koşan bir hamster gibi, sonsuz bir olumsuz düşünce döngüsüdür. Kaygı ayrıca, depresyona katkıda bulunabilir, ancak bunu yaptığınızın farkında bile olmayabilirsiniz. Bu nedenle terapi harika bir seçenektir, tekrarlayan olumsuz düşünce döngüsünü kırmanıza yardımcı olabilir.

4. DİKKATİNİZİ DAĞITIN

İşe gitmek, okumak ve egzersiz yapmak gibi stratejik dikkat dağıtıcılar, kaygı döngüsünü durdurmaya yardımcı olabilir. Kendinizi doğrudan başka işlere odaklayarak olumsuz düşüncelerinizi uzaklaştırmanın yollarını keşfedebilirsiniz.

5. FELAKET SENARYOLARINDAN KAÇININ

Felaket, herhangi bir durumda olabilecek en uç ve en kötü senaryoyu hayal etmektir. Bir terapist düşüncelerinizi yapılandırmanıza, korkularınızla yüzleşmenize, düşüncelerinizin aşağı doğru gitmesine ve sizi de beraberinde götürmesine izin vermek yerine kendinize gerçeklik kontrolleri yapmanıza yardımcı olabilir.