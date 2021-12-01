Omicron varyantı Türkiye'de görüldü mü? 'Başa mı dönüyoruz' endişesi...

Omicron varyantı Türkiye'de görüldü mü? 'Başa mı dönüyoruz' endişesi...

Mutasyona uğramaya devam eden koronavirüs, yeni varyantı Omicron ile endişe yarattı. Bilim Kurulu, Omicron gündemiyle toplanıyor. Peki Türkiye'de Omicron vakası görüldü mü? İşte ayrıntılar...

Koronavirüs, mutasyona uğraması sonucunda yeni varyantlarla sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor.

Son olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı ulusal ve küresel çapta endişelere yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün de "kaygı verici" olarak tanımladığı B.1.1.529 Omicron, pandemi sürecinde başa mı dönüyoruz endişesi yaratırken ekonomik olarak da olumsuz etkilere yol açtı.

Varyanta karşı önlemleri alan Türkiye, Bilim Kurulu toplantısı gündeminde de Omicron tedbirlerini konuşacak.

Vatandaşlar ise yeni önlemlerin alınıp alınmayacağını merak ediyor. Omicron vakası Türkiye'de görüldü mü sorusu da araştırılıyor. Peki Omicron Türkiye'de var mı? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklamalar...

TÜRKİYE’DE OMICRON VAKASI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP MYK toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Omicron varyantının Türkiye’de olmadığını belirten Koca, “Bizde ağırlıklı olarak delta var” dedi.

Koca, "Koronavirüsün yeni türü şu an bizde yok. Yeni türe karşı alacağımız tedbir maske ve mesafe (Omicron varyantı) Virülansın düşük olma ihtimali olabilir.Uğur Şahin ile görüştüm, bir iki hafta içinde BioNTech'in ne kadar etkili olduğunu açıklayacaklar." ifadelerini kullandı.

Yeniden kapanma olacak mı sorusuna açıklık getiren Koca, "Varyant olmasına rağmen önemli bir kapatma düşünmüyoruz. Önerdiğimiz tedbirler maske ve mesafe." dedi.