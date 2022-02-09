Omicron varyantının fark edilemeyen 5 belirtisi

Dünya çapında baskın varyant haline gelen ve rekor vaka sayılarına yol açan Omicron varyantı, bazı durumlarda solunum sistemiyle ilgili olmayan hafif belirtilere yol açabiliyor.

Yeni koronavirüs varyantı Omicron, dünya çapında baskın varyant olarak öne çıkıyor ve insanlar hala enfeksiyona yakalanma riski altında. Omicron kaynaklı enfeksiyonlar önceki koronavirüs varyantlarına benzemediğinden enfeksiyon belirtilerini fark edebilmek bazen zor olabilir.

Omicron, bazen solunum sistemiyle bile ilgili olmayan hafif semptomlara yol açabiliyor. Omicron varyantı üzerinde süren araştırmalar, bu varyantın neden olduğu enfeksiyonun bazı olağandışı belirtilerini ortaya çıkardı ve bunlar, hastalığı erken aşamada tespit etmeye yardımcı olabilir.

FARK EDİLMEYEN 5 BELİRTİ

Omicron belirtilerinin çoğu soğuk algınlığına benzer. Omicron'un en yaygın belirtileri burun akıntısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısıdır. Bunlar, diğer koronavirüs varyantlarıyla da ilişkili olan bazı tipik belirtilerdir.

Bunların dışında Omicron varyantı, önceki koronavirüs enfeksiyonlarında yaygın olmayan sindirim sistemi sorunlarına da yol açar. İngiltere merkezli koronavirüs belirtilerini toplayan ZOE COVID Study uygulamasında milyonlarca insandan toplanan verilere göre, Omicron bulaşmış kişiler sindirim sistemiyle ilgili beş sorundan birini yaşıyor.

İşte Omicron varyantının neden olduğu COVID enfeksiyonunun bazı yaygın olmayan belirtileri:

- İshal,

- Mide ağrıları,

- Bulantı,

- İştah kaybı,

- Öğün atlamak.

Çalışmalar, son aylarda enfekte olan kişilerde sindirim sistemi belirtilerinde önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Omicron varyantı liderliğindeki vakaların zirvede olduğu içinde bulunduğumuz günlerde sindirim sistemi belirtilerine dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Koronavirüs Alfa ve Delta varyantları sırasında da sindirimle ilgili sorunlar bildirildi, ancak o kadar yaygın değildi. Omicron'da, bir solunum sorunu belirtisi bile göstermeyen kişilerde sindirim sorunları gelişebiliyor.

YEME ALIŞKANLIKLARINIZA DİKKAT EDİN

Araştırmacılar, hala Omicron'un neden öncelikle sindirim sistemi sorunlarına yol açtığını bulmaya çalışıyor. Ancak uygulama tarafından toplanan verilere dayanarak bazı uzmanlar, bunun virüsün neden olduğu farklı mekanizma bozukluklarından kaynaklanabileceğini söylüyor. Uzmanların bu konuda farklı görüşleri var ve herhangi bir sonuca varmadan önce bu alanda çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Duruma bakıldığında, güvenli ve sağlıklı kalmak için yeme alışkanlığınıza dikkat etmeniz önerilir.

Omicron varyantının şu ana kadar şiddetli semptomlara neden olmadığı bilinmektedir. Bildirilen vakaların çoğu hafiftir ve durum genellikle 1 hafta içinde iyileşir. Ancak, Omicron'un koronavirüsün mutant bir varyantı olduğunu ve ciddi belirtilere neden olacak kadar güçlü olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle, güvende kalmak için önlem almak en iyisidir.