Omicron'un BA.2 alt varyantı daha bulaşıcı olabilir uyarısı

Japon bilim insanları, yeni varyantla ilgili uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgınında Omicron varyantının salgının sonunu getirmesi bekleniyor.

Ancak, Japon bilim insanlarından pandemiye ilişkin yeni bir uyarı geldi.

DAHA BULAŞICI OLABİLİR

Koronavirüsün Omicron mutasyonunun alt varyantlarını genetik açıdan inceleyen Japon bilim adamları, BA.2 adlı mutasyonun daha bulaşıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Tokyo Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi'nden Doçent Takeuchi Hiroaki, Omicron mutasyonunun alt varyantlarına yönelik gerçekleştirilen genom analizinin sonuçlarını açıkladı.

30'DAN FAZLA MUTASYON

Omicron'un BA.1 varyantı ile karşılaştırıldığında farklı yerlerde dokuz mutasyona sahip olan BA.2 alt varyantının daha bulaşıcı olabileceğini kaydeden Takeuchi, tıpkı BA.1'de olduğu gibi, alt varyantın spike proteininde 30'dan fazla mutasyon bulunduğunu söyledi.

JAPONYA'DA YAYILMAYA BAŞLAMIŞ OLABİLİR

Söz konusu farkın BA.2'yi BA.1'den daha bulaşıcı hale getirdiğini kaydeden Takeuchi, enfeksiyon yolunun takibinin zor olması nedeniyle BA.2 varyantının Japonya’da yayılmaya başlamış olabileceği uyarısında bulundu.

Takeuchi, salgındaki son dalgayı önlemek için söz konusu alt varyantın yayılımını engellemenin önemli olduğuna değindi.

DSÖ'NÜN AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geçen hafta yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun BA.2 formunun orijinal BA.1 formundan daha şiddetli görünmediği, aşıların Omicron'un farklı biçimlerine karşı benzer koruma sağlamaya devam ettiği duyurulmuştu.

Buna rağmen, BA.2'nin küresel olarak BA.1'in yerini alma potansiyeline sahip olduğu ifade edilmişti.