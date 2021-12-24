Omicron'un hastanede tedavi görme riski yüzde 50-70 daha az

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüsün omicron mutasyonunun hastanede tedavi görme riskinin, diğer varyantlara oranla yüzde 50-70 daha az olduğu tespit edildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının analizine göre, omicron bulaşan bir kişinin acile başvurma olasılığı, yüzde 31-45 daha az. Bu oran, hastanede tedavi görmede ise yüzde 50-70'ye çıkıyor.

İLK BULGULAR CESARET VERİCİ AMA BİR RİSK VAR

İlk bulgular "cesaret verici" olsa da varyantın yine de çok sayıda insanın hastaneye başvurmasına yol açabileceği, bunun da hastaneler üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca aşının, omicrona yakalanmayı engelleme kabiliyetinin, hatırlatıcı dozdan 10 hafta sonra azalmaya başladığı da belirtiliyor.

OMICRON'DAN CAN KAYBI 14

Kasım başından bu yana İngiltere'deki tüm omicron ve delta vakalarının incelendiği analize göre, omicron varyantıyla hastaneye başvuranların sayısı 132 olurken, 14 kişi de hayatını kaybetti.

Ancak hastaneye başvuranların çoğu 40 yaşının altında olduğu için varyantının daha yaşlılara bulaşması durumunda tablonun nasıl değişeceğinin bilinmediğine dikkat çekildi.

SAĞLIK BAKANI: "SAAT SAAT İZLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Sajid Javid, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk verilerin "umut verici" olduğunu ve hükümetin verileri "saat saat" izlediğini belirterek, "Varyant vakaları olağanüstü bir oranda artmaya devam ediyor. Pandemi sırasındaki en yüksek günlük vakalar aşılıyor." uyarısında bulundu.