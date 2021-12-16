Online Psikolog ile Dilediğiniz Yerde Terapi Konforu

İnternet ve sanal ortamların kullanımın artmasıyla beraber online psikolog ile terapiler de artış görülmektedir.

İnternet ve sanal ortamların kullanımın artmasıyla beraber online psikolog ile terapiler de artış görülmektedir. Son dönemlerde taleplerin artmasıyla online terapi yöntemi, şehir dışında oturan danışanlar tarafından daha önceki zamanlarda kullanılmaktaydı. Pandemi süreci ile birlikte yapılan birebir görüşmelerin kısıtlanmasıyla birlikte yapılan online terapi görüşmeleri ve şehir dışından gelemeyen danışanlar için kolaylık oluşturması için online psikolog desteği önemli bir hale gelmiştir.

Online terapi sürecine özgürce ulaşılabilen, tamamen size bağlı olarak kimliğinizi ve sosyal konumunuzu deşifre etmeden online psikologlarla konuşmak istiyorsanız bu seçeneğe başvurabilirsiniz.

Online Psikolog Nedir?

Yaşadığımız toplumda, çoğu zaman psikolojik sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntılar çoğu insanı depresyon gibi hastalıklara sürükleyebilir. Psikolojik sıkıntıları önleyebilmek için birçok yöntem vardır. Bunlardan biri de günümüzde oldukça revaçta olan online psikolog hizmetidir. Online psikolog hizmeti, son dönemde insanlar tarafından oldukça tercih edilen bir psikoterapi yöntemidir. Eğer, psikolojik sıkıntılarınızı kendi iç dünyanızda çözemiyorsanız online psikolog hizmeti desteği alabilirsiniz. Bu oldukça rahatlatıcı bir yöntemdir.

Online psikologlar sizin için en iyi tedavi yöntemini belirlemek için, danışanın nasıl düşündüğü, hissettiği ve davrandığı hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için bazı psikometrik testler uygulayabilir analiz edebilirler. Daha sonrasında, danışanın sahip olduğu sorunlara yardımcı olmak için, genellikle konuşma terapisi şeklinde gerçekleştirilen psikoterapi yöntemini kullanmaktadırlar.

Online Psikolog Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

● Herkes için ulaşılabilir bir hizmettir.

● Çevrimiçi (online) terapi yüz yüze terapi ile kıyaslandığında ofise gitme durumu olmadığı için daha ulaşılabilir ve pratiktir. Bedensel engeli olanlar ya da günümüzde yaşadığımız pandemi nedeni ile dışarıya çıkma konusunda kaygı yaşayanlar için avantajdır.

● Teknikleri uygulamak için ses dosyaları indirilebilir ve program boyunca panik atak semptomlarını kaydetmek için kendi kendini izleme formları da indirilebilir.

● Danışanlar ev ortamının rahatlığı ile terapiye girerek daha rahat ve konforlu hissederler.

Online Terapi Kimler İçin Uygundur?

Terapi için başvuran danışan online terapi için bazı durumlarda uygun olmayabilir, böyle durumlarda mümkün olduğu ölçüde danışanlarla birkaç kere yüz yüze görüşme planlanabilir ve sonrasında online terapiye geçilebilir. Online Psikologlar, çalışırken belirli danışan gruplarıyla çalışmalarını dikkatli şekilde değerlendirmelidir. Danışan için seçilecek yöntem kişinin gereklilikleri doğrultusunda belirlenip ilerlenmesi bu hizmeti veren kişilerin dikkatli danışan analizi ve ön görüşmelerle uygun terapiyi belirlemesi ve bu terapinin doğru yöntem ve yerde alması şeklinde öncelikleri olmalıdır

Online Psikolog Desteği Yüz Yüze Olduğu Kadar Etkili mi?

Online terapiler daha önceden psikologların gerçekleştirdiği yöntemdir. Bulunduğunuz konumda terapi desteğine yüz yüze ulaşamıyor olabilirsiniz. İşiniz nedeniyle yoğun çalışıyor ve çalışma saatlerimize yetişemiyor olabilirsiniz. Tüm gününüzü aldığı için onlar içeride uyurken siz uyku saatlerinde destek almak istiyor olabilirsiniz. Yurt dışında yaşıyor olup kendi dilinizde destek almak istiyor olabilirsiniz. Yapılan çalışmalar online terapi ile yüz yüze terapi arasında en ufak fark olmadığını göstermektedir Online psikologlarımızın size en doğru ve uygun terapiyi verebilmesi için fiziksel uygun şartlar kamera ile veya sanal ortamda görüşmeler için sağlandığı sürece sağlıklı bir terapi geçirmeniz için hiçbir engel yoktur.

Online Psikolojik Desteğin Fiyatları Nelerdir?

Online psikolojik destek fiyatları makuldur. Fiyatlar bazı nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bipsikolog.com’da fiyatları sesli terapi ve görüntülü terapi olarak ikiye ayrılır. 30’dklık seanslar ile ücretlendirilir. Normal fiziksel psikolog hizmetinden oldukça uygun fiyatı vardır. Fiyatlar konusunda merak ettiklerinizi canlı destek, whatsap iletişim hattı ve info@bipsikolog.com’dan iletişime geçip sorabilirsiniz.

Bipsikolog.com psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz. Dijital çağdaki yeniliklerine ayak uydurarak ve her gün gelişerek size hizmet vermeye devam ediyoruz.

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