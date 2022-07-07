Op. Dr. Leyla Arvas: Daha sıkı bir karın görüntüsü için karın germe operasyonu

Hamilelik, aşırı kilo alıp verme gibi durumlar sonucunda karın derisinde sarkma görülen kişiler için en uygun estetik cerrahi işlemlerinden biri karın germe ameliyatlarıdır.

Alanında deneyimli isimlerden biri olan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas, karın germe ameliyatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas, karın germe ameliyatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Orta ve alt karın bölgesindeki yağ dokusunun ve fazla derinin alınmasını kapsayan, sonucunda hastaya dümdüz bir karın yaratan bir ameliyat” olarak nitelendiriyor. Aşırı kilo kaybının genellikle yan etkilerinden en gözle görünür olan etkilerinin karın bölgesindeki derinin gevşemesi ve sarkması olduğunu belirten Op. Dr. Leyla Arvas, “Çoğu zaman özellikle de birden fazla kez doğum yapmış anneler için karın sarkması sinir bozucu ve özgüven zedeleyici olabiliyor. Hassas bir dönemden geçen anneler daha sıkı bir karın görünümüne sahip olabilmek için heyecanla karın germe ameliyatını tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

Ameliyattan iki hafta sonra normal yaşama dönülebilir

Karın germe ameliyatı sonrasında iyileşme sürecinin biraz zaman aldığını söyleyen Op. Dr. Arvas, süreci şu sözlerle aktarıyor: “Karın germe ameliyatı sonrası 2 gece hastanede kalınır. Hastaya özel bir korse giydirerek yaşama hızlıca karışmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu korse ortalama bir ay kadar giyilmelidir. Hasta normalde operasyon sonrası 5-6 gün içinde ağır kaldırmamak, yorucu hareketlerde bulunmamak şartı ile hafif düzeyde günlük aktivitelerine geri dönebilir. İki hafta içinde de normal yaşamına devam edebilir. Yaklaşık iki ay içinde hasta spor yapabilecek hale gelir.”

Karın germe ameliyatı çocuk sahibi olmayı etkilemez

Op. Dr. Leyla Arvas’a göre karın germe operasyonlarında kadınların en büyük endişelerinin ameliyat sonrası iz kalması ile hamileliğe bir engel teşkil edip etmeyeceği korkusu. 24 yıllık deneyim sahibi uzman doktor bu duruma açıklık getirdi. Op. Dr. Leyla Arvas, “Tam karın germe ameliyatında iç çamaşırının kapatacağı şekilde sezaryen çizgisinden biraz uzun bir kesi izi kalır. Eğer karın germe ameliyatından bir sene sonra da izler belirgin bir şekilde görülüyorsa lazer tedavileri kullanılarak izler silikleştirilebilir. Ayrıca bu operasyon çocuk sahibi olmayı etkilemez fakat eğer kısa süre içinde çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız karın germe ameliyatını ertelemek iyi bir çözüm olacaktır.” Sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.