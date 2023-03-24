Oruç tutarken su tüketimine dikkat Uzmanlar, Ramazan nedeniyle oruç tutarken su tüketimine dikkat çekiyor. İftarda ağır yemeklerden kaçınmak ve bol su tüketmek verilen tavsiyeler arasında öne çıkıyor.

İHA

Ramazan ayında oruç tutanların beslenme alışkanlıklanı ve saatleri de değişiyor.

Uzmanlar da oruç tutanların sağlık sorunu yaşamamaları için uyarılarda bulunuyor.

İftarla sahur arasında en az 10-12 bardak su tüketilmeli

İftarda ağır yemeklerden uzak durulmasını öğütleyen uzmanlar ayrıca iftarla sahur arasında en az 10-12 bardak su tüketilmesi konusunda dikkati çekiyor.

"Mutlaka sahur yapın"

Vatandaşları, Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlık yaşayacaklarını bu nedenle mutlaka sahur yapmaları gerektiğini konusunda uyaran Diyetisyen Fatma Uçan, şöyle konuştu:

Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlık bizi bekliyor. Bu yüzden mutlaka sahur yapılmalıdır. Sahura kalkmamak bir çözüm olmamalıdır. Çok ağır besinler olan kızartmalar ve hamur işleri yerine tahıl ekmek, peynir, zeytin ve yumurtadan oluşan bir menü ile sahur yapmak önemlidir. Bizim yöremize uygun olarak, içli keteler, pişiler ve ağır yağlı kızartmalardan olabildiğince uzak durmalıyız. Su tüketimini artırmak için cacık, ayran ve süt gibi midede kalma süresi uzun olan sıvı gıdalar da tercih edilebilir.

“İftarda yemeğe birden yüklenmeyin”

İftarda da yemeğe birden yüklenmenin büyük bir hata olacağına işaret eden Diyetisyen Uçan'ın bu konudaki tavsiyesi ise şöyle:

Öncelikle iftarımızı açtıktan sonra mutlaka su içmeliyiz. Vücudun bizden en önce beklediği ilk şey, sudur. Sonrasında çorba ve salatayla öğüne başlayıp, biraz ara vererek, evde birkaç tur atabiliriz ya da masa başında sohbet edilebilir. Ancak mutlaka ara verilmelidir.

Uçan, verilen aranın ardından salatayla beraber bir tabak ana yemek ve yanında bir dilim tahıllı ekmek, ayran ya da bulgur pilavı gibi bir yan öğünle yemeğe devam edilmesini tavsiye etti.

“Vücudumuzun suya ihtiyacı var”

Vatandaşları iftarla sahur arasında en az 10-12 bardak su içmeleri yönünde uyaran Uçan, şöyle konuştu:

Ana yemekler konusunda da haftanın günlerine yayarak, sebze yemekleri, et yemekleri yiyebiliriz. Ancak yine kızartmalardan ve hamur işlerinden uzak öğünler tercih etmeliyiz. ‘Ben susamıyorum ya da iftarla sahur arasında su içemiyorum’ diyerek, vücudumuzun su istemediğini düşünsek bile bütün organlarımızın suya ihtiyacının olduğunu unutmamalıyız. Bu anlamda iftarla sahur arasında mutlaka en az 10-12 bardak su tüketmeye gayret göstermemiz gerekiyor.