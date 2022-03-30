Oruç tutmak isteyen anne adaylarına uyarı: Riskli olabilir

Anne adaylarının gebelik sürecinde oruç tutmasının sakıncalı olabileceğini belirten Dr. Çolak, “Oruç tutmak isteyen anne adayları mutlaka doktoru ile görüşüp risk faktörlerini değerlendirmeli” dedi.

Ramazan ayının yaklaşması ile anne adayları da oruç tutmanın sağlıklarına etkili olup olmayacağı konusunda tereddüt yaşıyor…

Konuya ilişkin açıklama yapan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Sabri Çolak, gebelik sürecinde beslenmenin önemine dikkat çekti.

Vitamin, mineral ile protein ihtiyacının eksiksiz karşılanması gerektiğine dikkat çeken Çolak, şu açıklamalarda bulundu:

“Ramazan ayında anne adayının oruç tutması hem kendi sağlığı için hem de bebeğin sağlığı için birtakım riskler taşıyabilir. Uzun süreli açlık kan şekerinin düşmesiyle birlikte halsizlik, baş ağrısı ve yorgunluk yaratabilir.

“BEBEĞİN SUYUNDA AZALMA VE SANCILARIN TETİKLENMESİ GİBİ PROBLEMLER İLE KARŞILAŞILABİLİR”

Ayrıca bahar ve yaz aylarında tutulacak oruç anne adayının vücudunda sıvı kaybı oluşmasına sebep olur. Sıvı kaybına bağlı olarak idrar yolu enfeksiyonu, mide asidinde artma, mide yanması, erken doğum tehdidi, bebeğin suyunda azalma ve sancıların tetiklenmesi gibi problemler ile karşılaşılabilir.”





“UZUN SÜRELİ AÇLIK KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİNE SEBEP OLABİLİR”

Çolak, anne ve bebek sağlığı açısından 40 haftalık bir dönemin beslenmede büyük önem taşıdığını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Anne adayları bu süreçte daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduklarından dolayı beslenme programı düzenli bir şekilde planlanmalıdır. Özellikle beslenme programında bazı besin öğelerine ihtiyaç artmaktadır. Vitamin, mineral ve artan protein ihtiyacı nedeniyle gebeliğe özgü beslenme programı uygulanması önerilmektedir. Anne adayının vücudunda gebelik sürecinin oluşturduğu birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Artan sıvı ve enerji ihtiyacı en önemli değişikliklerin başında gelmektedir. Uzun süreli açlık, kan şekerinin düşmesine ve buna bağlı olarak halsizlik, baş ağrısı ve yorgunluğa yol açabilir. Hamilelik döneminde kan şekeri düzeyinde değişkenlikler izlenir.





“BEBEĞİNİN SAĞLIĞI İÇİN BİRTAKIM RİSKLER TAŞIYABİLİR”

Özellikle gebeler aç iken kan şekerleri daha fazla düşme eğilimde olup, tok iken kan şekerleri daha fazla yükselme eğilimdendir. Oruç, yani uzun süreli açlık ve sonrasında kalorisi yüksek bir beslenme öğünü kan şekerinde ciddi düşmelere sebep olacağı gibi, iftar sonrasında da kan şekerinde ciddi yükselmeler görülebilir. Her iki durum da hem anne adayının sağlığını hem de bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple Ramazan ayında anne adayının oruç tutması hem kendi sağlığı için hem de bebeğinin sağlığı için birtakım riskler taşıyabilir.

“ORUÇ TUTAN HAMİLELER BEBEĞİN HAREKETLERİNDE AZALMA HİSSEDİYORLARSA EN ERKEN ZAMANDA HEKİMLERİNE BAŞVURMALI”

Hamilelerde sıvı kaybı bahar ve yaz aylarında daha sık görülmektedir ve anne adaylarında artan sıvı kaybı olumsuz sonuçlara neden olabilecek istenmeyen bir durumdur. Bahar ve yaz aylarında tutulacak oruç, uzun süreli açlıkla birlikte vücutta sıvı kaybına sebep olmaktadır. Gebelerde sıvı kaybına bağlı olarak idrar yolu enfeksiyonu, şişlikler, kansızlık, mide asidinde artma, mide yanması, erken doğum tehdidi, bebeğin suyunda azalma ve sancıların tetiklenmesine gibi problemler ile karşılaşılabilir. Hamileler yeterli seviyede sıvı tüketmezse bu durum tansiyon düşüklüğüne, bayılma ve düşmelere sebep olabilir. Dolayısı ile hem anne adayının sağlığı hem de bebeğin sağlığı olumsuz yönde etkilenebilir. Tüm bunlara ek olarak oruç tutan hamileler bebeğin hareketlerinde azalma hissediyorlarsa en erken zamanda hekimlerine başvurmalı ve bebeklerinin iyi olup olmadığını öğrenmek için gerekli test ve tetkikleri yaptırmalıdırlar.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ANNE ADAYLARI İÇİN ORUÇ SAKINCALI

Kronik hastalığı olan gebelerin oruç tutması oluşabilecek komplikasyonlar açısından çok sakıncalıdır. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda oruç tutan gebe kadınlarda erken doğum riski, bebeğin kilosunda daha geride kalma, idrar yolu enfeksiyonu, kan şekeri seviyesinde dengesizlikler, tansiyon değerlerinde ve mide bağırsak sisteminde düzensizlikler gibi problemlere sebep olabileceği düşünülmektedir. Oruç tutmak isteyen anne adaylarının doktoru ile mevcut durumunu değerlendirmesi ve tüm risk faktörleri ortaya konulduktan sonra ortak karar verilerek hareket edilmesi hem anne adayının hem de bebeğinin sağlığı açısından son derece önemlidir.”