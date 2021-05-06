Pandemi nedeniyle artan 6 göz sorunu

1 seneyi aşkın süredir devam eden koronavirüs salgını, yaşam tarzlarımızda büyük değişikliklere neden oldu ve ekrana bakma süresinin artması gibi değişiklikler göz sağlığımızı etkiledi.

Evde geçirdiğiniz süreyi ekran önünde geçirdiğiniz zamana ekleyin. Bunu, maske takmaya başladığınızdan beri yani pandeminin başından beri geçen saat sayısıyla çarpın. Daha sonra yaşadığınız, elinizde olmayan pandemik stresi düşünün. Peki, tüm bunlarla ne elde edersiniz? Göz doktorlarına göre, bir göz hastalığı.

Yapmamız gereken pandemi kaynaklı yaşam tarzı değişikliklerinin birleşimi gözlerimizi daha fazla zorlarken, pandemi kısıtlamaları, işleri daha da zora sokan stresi azaltmanın yollarını eksik bırakıyor.

Herhangi bir sorun yaşamıyor veya ara sıra yaşadığınız göz problemlerini göz damlası ile kolayca giderebiliyor olsanız dahi, aklınızda tutmanız gereken şey kısıtlamalara rağmen diğer acil gereksinimler gibi göz sağlığının da ertelenmemesi gerektiğidir. Özellikle ileri yaştaki insanlar, 'sessiz' görme hırsızları olan glokom, makula dejenerasyonu ve katarakt açısından daha yüksek risk altındadır ve muayeneler onlar için daha önemlidir.

Pandemi nedeniyle daha yatkın olduğunuz aşağıdaki göz rahatsızlıklarına dikkat edin ve aşağıdaki sorunlardan ve belirtilerden herhangi biri size tanıdık gelirse göz doktorunuza danışın.

UZAĞI GÖREMEME

Son bir yıl, bilgisayar ekranının önünde çok uzun bir zaman harcadık ve ara verdiğimiz zamanı bile diğer ekranlara (telefonlar, tabletler, televizyonlar) bakarak geçirdik.

Bu ekran süresinin tamamı miyopluk riskini artırabilir, çünkü uzmanlara göre bu süreçte insanlar görüşlerini gevşetmek veya uzağa bakmak için yeterince zaman ayıramadılar. Bunun haricinde bir diğer olumsuz durum da içeride çok daha fazla zaman geçirdiğimiz için, vücudumuzun, uzağı görememenin ilerlemesini azalttığı gösterilen günlük önemli D vitamini dozunu alamaması.

Miyopun ilerlemesini yavaşlatmanın en kolay yolu, ekran süresine sık sık ara vermek ve 20/20/20 kuralına uymaktır: Bu, her 20 dakikadar bir 20 saniye boyunca ekrandan 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzağa bakmanız anlamına geliyor. Gözlerinizi uzaktaki bir şeye odaklamak için 20 dakikada bir 20 saniye ara verin ve gerekirse bir alarm ayarlayın.

D vitamini seviyelerini artırmak için haftada üç kez güneşte yaklaşık 15 ila 20 dakika geçirmek muhtemelen işe yarayacaktır. Bunun harivinde süt, yumurta, somon gibi gıdalar ve takviyelerin bir kombinasyonu yoluyla yeterli D vitamini almaya odaklanabilirsiniz. Uzmanlar yetişkinler için günlük 600 IU D vitamini alımını önermektedir. Yeni vitamin takviyesi almadan önce doktorunuza danışın.

BİLGİSAYAR GÖRME SENDROMU

Bilgisayar görme sendromu, uzun süreli bilgisayar, tablet ve telefon kullanımının bir sonucu olan göz ve görme ile ilgili bir grup sorunu tanımlar ve ekranların önünde ne kadar çok zaman geçirirseniz, o kadar yüksek risk altında olursunuz.

Bunun nedeni, dijital ekranların gözleri daha çok çalıştırmasıdır. Keskin bir şekilde tanımlanmamış harfler, aralarında yeterince kontrast bulunmayan sözcükler ve arka planlar ve ekrandaki parlama ve yansımalar gibi şeyler görmeyi daha zor hale getirebilir. Ayrıca, özellikle ekrana bakmak için tasarlanmamış gözlükler takmak ve ekrana bakarken çarpık pozisyonlarda oturmak da görüşümüze daha fazla yük ekleyen durumlardır ve bilgisayar görme sendromu belirtilerini artırabilir.

Yaygın belirtiler arasında göz yorgunluğu, baş ağrısı, bulanık görme ve göz kuruluğu yer alır. Bir bireyin görme sorunuyla ilgili belirtilerinin kapsamı genellikle görme yeteneklerinin düzeyine ve dijital ekrana bakmak için harcanan süreye bağlıdır. Belirtiler genellikle dijital cihaz kullanımı durdurulduktan sonra azalır, ancak bazı insanlar durduktan sonra bile görme yeteneklerinde sürekli bir azalma yaşayabilir.

Ekran başında sık sık ara vermek kesinlikle en büyük önlem olacaktır. 20/20/20 kuralı ve göz kırpma hızınızı artırmanın yanı sıra, ekranın daha az parlayacağı filitreler kullanmak mümkün olduğunca az belirti yaşamanızı sağlayabilir.

Bu sorun için bir doktora görünmeniz gerekiyorsa, rutin bir göz muayenesinin bir parçası olmadığı için, özellikle bilgisayarla görme sendromunu test eden fonksiyonel görme konusunda uzmanlaşmış birini bulduğunuzdan emin olun. Bu özel sorun için tasarlanmış bilgisayar gözlüklerinin gerekli olup olmadığını doktorunuz değerlendirecektir.

BLEFARİT

Özellikle takılan maskeler nedeniyle biraz gözenek tıkanıklığı yaşadıysanız, dökülen cilt hücrelerinin ve kalıntıların birikmesi kirpiklere takılabilir ve göz kapaklarının iltihabı olan blefarite neden olabilir.

Kirpiklerinizi iyi temizlemezseniz, bu kalıntılar birikebilir ve bakteriler için bir üreme alanı oluşturabilir. Döküntüleri temizlemek ve yağ bezlerinin tıkanmasını önlemek için göz kapaklarınızı her gün nazikçe yıkayabilirsiniz. Saç derinizi ve yüzünüzü sık sık yıkamak, göz kapaklarınızı sağlamlaştırmanın başka bir kolay yoludur.

Göz kapağı kenarlarında kızarıklık, şişme, ağrı ve yanma, batma ve ışığa duyarlılık gibi kuru göz sendromu belirtileri yaşıyorsanız, göz doktorunuza danışın. Blefarit genellikle diğer cilt rahatsızlıklarının veya alerjilerin yanında görülen ikincil bir sorun olduğu için, doğru bir teşhis, onu kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

SANTRAL SERÖZ KORİORETİNOPATİ

Santral seröz korioretinopati, retinanın altında görme bozukluklarına neden olan bir sıvı birikmesidir. Durum, yaklaşık 25 ila 50 yaşındaki yetişkinleri etkiler ve erkekler kadınlardan daha sık etkilenir. Santral seröz korioretinopatinin en belirgin risk faktörü aşırı strestir.

Santral seröz korioretinopati genellikle yalnızca bir gözü etkiler, ancak her iki gözün aynı anda etkilenmesi de mümkündür. Hastalar, etkilenmemiş göze kıyasla merkezi olarak belirgin bulanık görme, koyu noktalar ve görme bozukluğu yaşayabilir.

Santral seröz korioretinopati için egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterince uyumak gibi yöntemlerle stresinizi yönetmeye çalışmak dışında genellikle bir tedavi yoktur. Ancak doğru teşhis konulduğundan ve daha ciddi bir şey olmadığından emin olmak için yine de kontrol ettirmelisiniz. Retinanın merkezinde bulunan makula, okuma ve araba kullanma gibi şeyler için keskin, merkezi görüş sağlayan şeydir.

KURU GÖZ SENDROMU

Pandemi nedeniyle artan iki tür göz kuruluğu vardır: Bilgisayar kaynaklı ve maske kaynaklı. Dijital ekrana yoğun bir şekilde odaklanmak, normal göz kırpma oranını yüzde 30 azaltır, böylece gözler daha uzun süre açık kalır ve kuruluğa daha yatkın hale gelir.

Ayrıca maske kullanımı da uzun süreleri bulduğunda (haftada 40 saat ve fazlası) göz kuruluğunda bir artışa neden olabiliyor. Maske kullanım sıklığı, maruz kalan gözlere verilen sürekli hava akışı nedeniyle göz kuruluğunu tetkileyebilir.

Yaygın belirtiler arasında batma, yanma, gözde sulanma, ışığa duyarlılık ve bulanık görme yer alır. Kararlı bir gözyaşı tabakasının korunmasına yardımcı olmak için, yalnızca göz kırpma sıklığını artırmayı değil, aynı zamanda bilgisayar çalışması sırasında daha güçlü ve tam bir göz kırpma yaptığınızdan emin olun dedi. 20/20/20 kuralını burada da unutmayın.

Özellikle bilgisayar ve dijital cihazların artan kullanımı sırasında koruyucu içermeyen lipid bazlı gözyaşı takviyeleri kullanarak gözyaşı tabakasını yenileyebilirsiniz.

Çok fazla kafein tüketimi vücudu susuz bırakabileceği ve gözyaşı hacminin kaybına neden olabileceği için su tüketimini artırmak ve kafein alımını azaltmak da yardımcı olabilir. Ek olarak, balık yağında bulunan omega-3'ler, göz kuruluğunun başlıca nedenlerinden biri olan iltihabı azaltmada mükemmeldir ve düzenli omega-3 alımı kuru göz iltihabını azaltmaya yardımcı olabilir.

Maskenin neden olduğu kuru göze gelince, uzmanlar esnek burun teli olan bir maske takmayı ve havanın gözlere doğru yönlendirilmesini önlemek için kalıplamayı ve ayrıca gözlerin iyileşmesine izin vermek için maske takarken birkaç saatte bir mola vermeyi önermektedir.

Reçeteli ilaçlar gibi daha gelişmiş teşhis değerlendirmeleri ve tedavileri, iltihaplı kuru göz rahatsızlığı olan hastalar için çok faydalı olabilir.

YAKINSAMA YETERSİZLİĞİ

Yakınsama yetersizliği (Convergence Insufficiency), uzun süreli yakın çalışma sırasında (okuma gibi) gözlerin dönme veya bir araya gelememesi ile karakterize edilen yaygın bir görme bozukluğudur. Gözlerin dışa doğru kayma eğilimi vardır.

Yakınsama yetersizliği hastaları bulanık görme, çift görme, göz yorgunluğu, baş ağrısı veya uzun süreli yakın çalışma sırasında konsantre olamama durumu yaşayabilirler. Örneğin, kitaptaki bir sayfayı okuyacaklar, sonuna kadar gidecek ve ne okuduklarına dair hiçbir fikirleri olmayacak.

Bu semptomlar, arkadan aydınlatmalı cihazları kullanırken daha az göz kırpma eğilimimiz nedeniyle bilgisayar ekranında veya tabletlerde daha da şiddetlenir.

Gözleriniz yorgun hissettiğinde kalem egzersizi yapın: Bir kalemi burnunuzdan 30 cm uzakta tutun ve kalem ucunu yavaşça burnunuza doğru getirin. Gözlerinizi yeniden bir araya getirmek ve onları ekrandan ayırmak için her saat 10 tekrar yapın.