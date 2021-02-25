Pandemik tükenmişlik yaşıyor olabileceğinizin 10 işareti

Salgın döneminde stres ve kaygının yükselmesi ve yaşanılan büyük yaşam tarzı değişiklikleri farkında olmasak da birçoğumuzu pandemik tükenmişliğe itti. Peki, daha iyi hissedebilmek için ne yapılmalı?

Son 1 yıldır her birimiz bir şekilde koronavirüs salgınından etkilendik. Yaşam tarzımızdaki değişiklikler çok büyüktü ve hepimiz bu yeni yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda kaldık. Evde eğitimle birlikte evde çalışmak, kendi sağlık sorunlarımızla veya başkalarının sağlık sorunlarıyla uğraşmak, ailemizden ve sevdiklerimizden ayrı olmak karşılaştığımız güçlüklerden sadece birkaçı.

Birçoğumuz salgın tükenmişliği yaşıyoruz. İşte pandemik tükenmişliği işaretleri ve daha iyi hissetmenin yolları.

PANDEMİK TÜKENMİŞLİK NEDİR?

Özellikle pandemik tükenmişlik hakkında ayrıntılara girmeden önce, genel olarak tükenmişliğe bir göz atalım. Tükenmişlik, uzun süreli ve sürekli stresin bir sonucu olarak ortaya çıkan mutlak bir duygusal, zihinsel ve fiziksel tükenme hali olarak tanımlanmaktadır. Genellikle çok çalışmakla ilişkilendirilir, örneğin beklentilerin yüksek olduğu ve iş yükünün sürekli olarak başa çıkabileceğinizden daha fazla olduğu yüksek baskılı bir işiniz olabilir. Zamanla, bu durumun neden olduğu aşırı stres, kırılma noktasına ulaşana kadar birikir ve ardından 'patlama' yapar. Yani bir an için iş açısından düşündüğümüzde, bu baskıları hissetmeye başladığımızda ve her şeyin kötüye gittiğini hissettiğimizde, genellikle ne yaparız? İşe biraz ara verip, dinleririz. Peki, şimdi ne yapmalıyız? Evet, işte başlıyoruz.

Pandemik tükenmişlik, standart tükenmişlikle hemen hemen aynı şekilde, bunalmış hissettiğimizde ortaya çıkar. Herkesin kendi stres tolerans seviyeleri vardır ve elbette herkesin bireysel durumu farklıdır. Bir kişinin mücadele ettiği şey, bir başkası için 'çocuk oyuncağı' olabilir. Ancak bu, nasıl hissettiğinizi değiştirmez, duygularınızın başkalarınınkinden daha az hissedilmeye değer olduğu anlamına gelmez. Kendinizi başa çıkabilecekmişsiniz gibi hissetmiyorsanız ve çaresizlik ve olumsuzluk duygularıyla boğuşuyorsanız, bir şekilde yardım arama zamanı gelmiş demektir.

Mümkün olan her iç aktiviteyi yapmışız gibi geliyor; tüm yapbozları tamamladık, daha önce hiç pişirmemişiz gibi yemek pişirdik, giyindik, az da olsa egzersiz yaptık ve hemen hemen izlenecek her şeyi izledik... Geriye ne kaldı!?

Ardından, medyadan sürekli değişen, hem olumlu hem de olumsuz haberler, insanlarla azalan gerçek hayattaki sosyal bağımız ve başarı eksikliği ve amaçsızlık duyguları ile sürekli olarak bombardımana tutulmanın etkisini hesaba katarsak, en iyi ihtimalle bunalmış durumdayız. en kötü yanmış.

PANDEMİK TÜKENMİŞLİĞİN BELİRTİLERİ

Salgın sırasında bir noktada, hatta belki birkaç noktada, artık dayanamayacakmışsınız gibi hissettiğiniz olmuştur. Yorgunsunuz, sıkıldınız, duygularınız her yerde ve sanki amaç duygunuzu yitirmiş gibi hissediyorsunuz ve hayatın anlamını sorgulamaya başlıyorsunuz. Sanki günlük olarak bir orta yaş krizi geçiriyorsunuz ve en kötüsü bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şeyin olmaması.

Pandemik tükenmişlik aşağıdaki şekillerde kendini gösterebilir:

Kendinden şüphe duyma: İşinizi yapma yeteneğinizi, nasıl bir ebeveyn olduğunuzu, neye benzediğinizi sorgulamaya başlayabilirsiniz, sizinle ilgili her küçük şeyi analiz etme duruma gelebilirsiniz.

Sosyal izolasyon: Tükenmişlik noktasına geldiğinizde toplumdan daha da uzaklaşmaya başlarsınız. Ve koronavirüs kısıtlamalarından ziyade, bu sizin kendi seçiminiz haline gelir.

Kötümser bakış: Her şeye olumsuz bakarsınız. İyi bir haber olsa bile, üstünüzdeki kara bulutlar olumsuzlukları görmenize yol açar.

Davranış değişiklikleri: Her zamanki benliğiniz değilsiniz. Bir dakika kızgınsınız, sonra üzgün ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi...

İçini boş hissetmek: Bazı insanlar her duyguyu hisseder, bazıları ise içlerinde bir boşluk hisseder. Sanki özü emilmiş gibi, bir boşluğa bırakıyormuş gibi...

Kişisel ihtiyaçların tamamen ihmal edilmesi: Normal zamanlarda her gün duş alır, giyinir, kişisel bakımınıza özen gösterir miydiniz? Peki, şimdi? Duş almak veya pijamalarınızı çıkarmak bir yana, kalkmak için bile zar zor yeterli enerjiniz olur.

Baş ağrısı: Çok fazla ekran süresi, stres, endişe, yeterince su içmemek, çok sağlıksız beslenmek ve baş ağrıları artarak devam devam ediyor.

Mide ağrısı: Kaygı, endişe, stres ve belirsizlik bağırsaklarımızı tam anlamıyla tahrip eder. Bunun haricinde daha fazla evde kalmak; aşırı yemek ve daha sağlıksız yiyecekler yemek demektir.

Beyin sisi: Şaşkınlık içinde dolaşıyormuşsunuz gibi hissetmek. Konsantrasyon zayıf. Hafıza bozuk.

Uyku sorunları: Uykunuz var, ancak uyuyamıyorsunuz. Her gece bir sarsıntıyla uyanırsınız ve nedenini açıklayamazsınız.

Kısıtlamalar, normal rutinlerimizi daha önce hiç yaşamadığımız bir şekilde bozdu. Birçoğumuz kendimiz için oluşturduğumuz rutinler üzerinde yaşamaya alışırız ve onları değiştirmek zorunda kaldığımızda bu bizi huzursuz ve kontrolden çıkmış gibi hissettirebilir. Önceden sabit zamanlarımız, sabit konumlarımız ve sabit görevlerimiz varken, şimdi her gün farklı şeylere dönüşebiliyor. Evlerimiz ofislerimiz, okullarımız, kendimizi güvende, mutlu ve rahat hissetmemiz gereken yerler artık boğulmuş ve hapsolmuş hissi yaşatıyor.

DAHA İYİ HİSSETTİRMEK NE YAPILABİLİR?

Pandemik tükenmişlik günlük yaşamınızı olumsuz bir şekilde etkileyerek, zorlaştırabilir. Bu nedenle işaretleri tanımak ve harekete geçmek önemlidir. Koronavirüs salgını kontrolünüz dışında olabilir, ancak günlük alışkanlıklarınız ve eylemleriniz bu zorlu zamanlarda geçmenize yardımcı olacak şekilde uyarlanabilir. Sihirli bir değneğimiz yok, koronavirüsü ortadan kaldırıp hayatı eski haline döndüremeyiz, ancak bu tükenmişlik hissinden kurtulmanıza yardımcı olacak ve kendinizi yeniden daha iyi hissetmenizi sağlayacak bazı fikirler verebiliriz.

Dışarıda Egzersiz Yapın

Olumsuz havayı kaldırmak ve örümcek ağlarını temizlemek için dışarıda egzersiz yapmaktan daha iyi bir şey yoktur. İster koşuya, bisiklete binmeye, ister köpeğinizi yürüyüşe çıkarın, dışarıda olduğunuz ve hareket ettiğiniz sürece ne yapmayı seçtiğinizin önemi yoktur. O kadar uzun süredir mahsur kalmış durumdayız ki, hâlâ yapmamıza izin verilen bazı şeylerden yararlanmak gerçekten önemli. Belki biraz zihinsel netlik için kendinize biraz zaman ayırırsınız. Ya da belki o kadar uzun zamandır kendi başınızasınız ki kendinizden bıktınız ve bu yüzden bir arkadaşınızla yürümek ve konuşmak size iyi gelir.

Mini Dijital Detoks Yapın

Çoğumuz anlaşılır bir şekilde zamanımızın çok daha fazlasını bir ekrana bakarak geçiriyoruz. Evde eğitim, çalışma, arkadaşlarla konuşma, sosyal medyada gezinmeye çok büyük zaman harcıyoruz. Bu tür bir dijital etkileşime ihtiyacımız olduğu açık olsa da, kesinlikle buna her zaman ihtiyacımız yok. Gün boyunca teknolojiden uzaklaşmak için bilinçli bir çaba gösterin, örneğin düzenli molalar verin ve yatmadan en az yarım saat önce telefonunuzu kenara koyun. Bu, zihninize kapanma ve nasıl hissettiğiniz konusunda çok daha dikkatli olmanız için zaman verecektir.

Sürekli Haber Takip Etmekten Kaçının

Salgınla ilgili haber başlıklarını sürekli olarak görüyorsanız, o zaman kendinize bir iyilik yapmanın ve haberleri kapatmanın zamanı geldi. İster çevrimiçi, ister televizyonda, radyoda veya basılı olsun, haberleri kontrol etme konusunda takıntılı hale gelmek kolaydır ve sorun şu ki, haberler o kadar sık ​​değişiyor ki, duygularımıza gerçekten zarar veriyor.

Sürekli takip etmektense kendinize haberler için belirli zaman aralıkları tanıyın; bunun zihinsel durumunuza yardımcı olacağını ve büyük olasılıkla gününüzü daha verimli hale getireceğini göreceksiniz.

Bir şeyler yazın

Zihniniz düşünceler, endişeler, aşırı bilgi yüklemesi ile boğuluyorsa, hepsini düzenli not etmeyi deneyin. Başucunuzun yanında bir defter bulundurun, böylece ya güne başlarken ilk iş olarak ya da yatmadan önce bir şeyler yazabilirsiniz.

Şu anda hepimizin kafasında çok şey var, bu yüzden bu bilgiyi boşaltmanın bir yolunu bulmak önemlidir. Beynimiz kelimenin tam anlamıyla tüm bunlarla başa çıkma kapasitesine sahip değil. Yazmak, onu anlamanıza yardımcı olacak ve aynı zamanda bunun hakkında düşünmek için zamanınıza ve enerjinize değip değmeyeceğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Önünüze yazılmış bir şeyi görmek, sizi anında daha hafif, daha sakin ve daha kontrollü hissettirecek.