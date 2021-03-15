Pandemiyle birlikte hayatımıza giren kavram: Zoom yorgunluğu nedir?

Pandemi döneminde toplantı ve görüşmelerin Zoom üzerinden yapılıyor olması, başta olumlu gibi gözükse de Zoom yorgunluğuna neden olabiliyor. Peki, Zoom yorgunluğu nedir?

Koronavirüsün hızlı yayılımı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi ve birçok şirket ve eğitim kurumu uzaktan çalışma sistemini hayata geçirdi. İş hayatının ve eğitimin sekteye uğramaması için birçok program kullanıldı. Bunlardan birisi de Zoom oldu.

Milyonlarca insan işlerini Zoom üzerinden halletmeye başladı. Sağlık için hayata geçirilen bu sistem, bazı açılardan iyi olsa da bilim insanları, bu sistemin kötü yanlarının da bulunduğunu tespit etti.

ZOOM YORGUNLUĞU NEDİR?

ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, uzaktan çalışma sisteminin tükenmişliğe neden olduğu belirtildi. Bu duruma, 'Zoom tükenmişliği' ya da 'Zoom yorgunluğu' adı verildi.

Araştırmaya göre Zoom toplantıları, kişinin gerçek hayattaki toplantılardan çok daha fazla gerilmesine neden oluyor ve kullanıcıları hiç olmadığı kadar kendi tepkilerini gözlemlemek zorunda bırakarak stres yaratıyor.

Araştırmayı yürüten bilim adamlarına göre, Zoom tükenmişliğinin belirgin nedenleri bulunuyor. Ekrana çok yakından bakmak, aşırı ve yoğun göz teması, sürekli video izlemek, hareketsizlik, yüz yüze iletişim imkanının azalması ve kendi görüntüsüne çok fazla odaklanmak gibi.

ZOOM TÜKENMİŞLİĞİNİ YENMEK MÜMKÜN

Koronavirüsün yayılım hızını azaltmak için evde kalmaya özen göstermemiz gereken bir dönemdeyiz, bu konuda hem fikiriz. Ancak sosyal bir varlık olan insanın, etkileşimsiz ve izole bir hayat sürmesi aşırı zorlayıcı olabiliyor. Bunun üzerine uzaktan çalışma gibi etkenler dahil olduğunda ekstra bir yorgunluk durumu ortaya çıkıyor.

Tam bu noktada bilim insanları, online toplantı stresini azaltmak ve böylece Zoom tükenmişliğinin önüne geçmek için basit önerilerde bulunuyor. Zoom ekranını küçültmek, kişisel bir alan hissi vermek için kamerayı uzağa yerleştirmek, kendi görüntünüzü ekrandan kaldırmak, ara verip kamerayı kapatarak başka noktalara odaklanmak verilen tavsiyeler arasında yer alıyor.