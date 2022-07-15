Pankreas kanserine darbe! Tümörün yayılmasını kontrol eden mekanizma keşfedildi...

Farelerde yapılan araştırmalar, GREM1 adlı bir proteinin, pankreas kanserine neden olan tümörde bulunan hücre tipini düzenlemenin anahtarı olduğunu ortaya koydu...

Pankreas kanseri hücrelerinin büyümesine ve tüm vücuda yayılmasına izin veren önemli bir süreci tersine çevirmenin mümkün olduğu ortaya çıktı. İngiltere merkezli tıp dergisi olan Nature dergisinde yayınlanan bulgular, GREM1 adlı bir proteinin, pankreas kanserine neden olan tümörde bulunan hücre tipini düzenlemenin anahtarı olduğunu ortya koydu.

Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nde pankreas tümörlerinde GREM1 proteinini deaktive eden gen ile pankreas kanseri üzerinde çalışan araştırmacılar, bu temel keşfin yeni tedaviler bulmanın yolunu açabileceğine inanıyorlar.

Tümör tersine çevrilebilir

GREM1'in devre dışı bırakılmasının, tümör hücrelerinin hızla şekil değiştirmesine ve yeni dokulara sıçramalarına yardımcı olan yeni özellikler geliştirmelerine neden olduğu görüldü. Sadece 10 gün içinde tüm tümör hücrelerinin tehlikeli ve istilacı bir hücre tipine dönüştüğü gözlemlendi.

Geni devre dışı bırakmak, farelerde tümörlerin yayılma riskini de artırdı. Araştırmacılar, hastalığın en yaygın ve agresif formu olan pankreas duktal adenokarsinomunun bir fare modelini incelediler. GREM1'i olmayan farelerin yaklaşık yüzde 90'ı, GREM1'in normal şekilde çalıştığı farelerin yüzde 15'ine kıyasla karaciğerlerine yayılmış tümörler geliştirdiği görüldü.

Araştırmacılar, artan GREM1 seviyelerinin bu süreci tersine çevirebileceğini ve istilacı hücre tiplerini daha az tehlikeli bir şekle döndürebileceğini gösterdi. Uzmanlar, gelecekte pankreas kanseri tedavisinde hücreleri daha az agresif bir forma döndürmenin mümkün olabileceğini belirtiyorlar.

Pankreas kanseri nedir?

Pankreas kanseri sıklıkla ileri bir aşamada teşhis edilir ve bu da tedavisini zorlaştırır. Pankreas kanserinde sağ kalım oranı oldukça düşüktür. Pankreas kanseri kemoterapi tedavisi ile birlikte cerrahi operasyonlarla tedavi edilir. Ameliyat edilemeyen kanserler, radyoterapi ile desteklenen kemoterapi ile tedavi edilir.

Uzun süre belirti vermediği için pankreas kanseri vakalarının yüzde 80-90'ı geç evrede teşhis edilir. Bu nedenle tedavileri genellikle zordur. Pankreas kanseri erkeklerde kadınlara göre biraz daha yaygındır. Ortalama tanı yaşı erkeklerde 75, kadınlarda 80'dir.

Pankreas kanseri belirtileri

Hastalığın ilk aylarında pankreas kanseri fark edilmez. Tümör ilerlediğinde, pankreas kanseri özellikle geceleri ve yatarken mide ağrısına, sırt ağrısına, sarılığa, kaşıntıya, aşırı ve hızlı kilo kaybına, iştahsızlığa, bulantı ve kusmaya, yoğun yorgunluğa veya kalıcı bir tokluk hissine neden olabilir.

Diyabetli kişilerde pankreas kanseri, kişilerin aniden kötüleşmesi olarak ortaya çıkar. Sarılık ve kaşıntı, tümör pankreasın başında yer aldığında safrayı boşaltan kanalı sıkıştırarak bağırsağa geçişini engellemesi ile ortaya çıkar. Safra birikir ve hastada sarımsı gözler ve ten, soluk dışkı ve koyu renkli idrar ve vücudunun her yerinde kaşınma görülür.