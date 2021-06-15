- Haberler
- Sağlık Haberleri
- Part time çalışanlar aşı olacak mı? Yarı zamanlı çalışanlar aşılamaya dahil mi?
Part time çalışanlar aşı olacak mı? Yarı zamanlı çalışanlar aşılamaya dahil mi?
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 09:12
Türkiye'de aşılamada hız kesmeden devame ederken SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevuları açıldı.
Fahrettin Koca, çalışan vatandaşların randevu alarak aşı olabileceklerini duyurdu. Akabinde part time çalışanlar aşı randevusu alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı.
Peki yarı zamanlı çalışanlar aşılanacak mı? Part time çalışanlara aşı randevusu açıldı mı? İşte aşı randevularına dair detaylar...
PART TİME (YARI ZAMANLI) ÇALIŞANLAR AŞI OLACAK MI?
Bakan Koca açıklamasında, “Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!” ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda part time çalışanların SGK kayıtları olduğu için onlar da aşı randevusu alabilecek.