Haberler

Sağlık Haberleri

Part time çalışanlar aşı olacak mı? Yarı zamanlı çalışanlar aşılamaya dahil mi?

Part time çalışanlar aşı olacak mı? Yarı zamanlı çalışanlar aşılamaya dahil mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile SGK'lı tüm işçi ve memurları aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Peki part time yani yarı zamanlı çalışanlar aşı olabilecek mi? İşte detaylar...