Patatesi kullanabileceğiniz 5 alan! İnanamayacaksınız...

Patatesin faydaları saymakla bitmezken, birden fazla kullanım alanı olduğu ortaya çıktı. Yemeklerin yıldızı olan patatesi, 5 farklı alanda değerlendirme şansınız var.

Her yemeğe kullandığımız, mutfakların vazgeçilmezi olan ve çıtır çıtır kızartması yapılan patatesin faydaları saymakla bitmiyor.

Dünyada en çok tüketilen dördüncü sebzelerden birisi olan patates, C vitamini ve kalsiyum açısından zenginliğiyle biliniyor.

Patatesi sık yemeyi alışkanlık haline getirdiğiniz zaman hem sindirim sisteminizi güçlendiriyor hem de kalp rahatsızlıkların önüne geçmiş oluyorsunuz.

Patatesin bilinen bu mucizevi faydaları dışında, birden fazla kullanım alanı olduğu ortaya çıktı.

Patatesi evde kullanabileceğiniz birçok alan bulunurken, bu kullanım alanlarını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Peki, Patates hangi alanlarda kullanılır? Patatesin kullanım alanları nelerdir? İşte detaylar...

PATATESİN 5 KULLANIM ALANI

PAS SORUNUNDAN KURTARIR

Her derde deva olan patates, paslanmaları giderir. Evet, yanlış duymadınız...

Patates; bahçe aletlerinizde, eski araç-gereçlerinizde ve metal nesnelerde oluşan paslanmaları gidermeye yardımcı olur.

Patatesin içerisinde yer alan oksalik asit, paslanma sorununu ortadan kaldırır ve eşyalarınız eski görünümüne kavuşur.

Büyük patatesi kalın dilimlere ayırın. Üzerine bir tutam tuz serpin ve paslanmış olan bölgelere sürün. Ardın suyla yıkayın ve kurulayın.

Bu sayede paslanma sorununa elveda diyebilirsiniz!

GÖZLÜKLERİNİZİ TEMİZLEYİN

Gözlük kullanan ve sürekli buğulanmasından nefret edenler, patatesi yanından ayırmasın. Çünkü patateslerin içindeki nişasta, gözlük camlarının buğulanmasını engeller.

Merceklerinizin iç kısmına bir çiğ patates sürün. Bir süre sonra buğulanmanın kaybolduğunu göreceksiniz.

DERİ AYAKKABILARI PARLATIR

Pası ortadan kaldırmaya yarayan patates, deri ayakkabılarınızı canlı bir görünüme kavuşturabilir.

Bunu yapmak için, bir adet patatesi ikiye bölün. Ardından eskimiş olan deri ayakkabınızın üzerine sürün. 5 dakika bekleyin. Geçen sürenin ardından ayakkabınızı kurulayın.

Ardından bir fırça yardımıyla temizleyin. Bir süre sonra ayakkabınızın ilk aldığınız güne döndüğünü fark edeceksiniz.

GÜMÜŞLERİNİZ PARLASIN

Gümüş eşyaları özellikle takılarınızı parlatmak için yine patatese başvurabilirsiniz. Patatesi dilimlere doğrayın ve bir suyun içerisine koyun.

Gümüşü en az bir saat suda bekletin. Kuruduğunda cilalayın. Ortaya çıkan görüntü sizi memnun edecektir.

SİYAH NOKTALARA ELVEDA

Cilt bakımı için etkili olan patates, siyah nokta sorunundan kurtulmanıza yardımcı olacak.

Patatesi dilimleyin ve yüzünüze sürün. Bu şekilde 10 dakika bekleyin. Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve kurulayın.

MASKE YAPIMI

Bunun dışında siyah noktalardan kurtulmak için patates maskesi yapabilirsiniz. Bir ya da iki patatesi püre haline getirin. Üzerine bir miktar limon suyu ve yarım çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin.

Ardından bu karışımı yüzünüze sürün ve 15 dakika bekleyin. 15 dakika sonra cildinizi temizleyin. Haftada bir gün kullanabilirsiniz.

PATATESİN FAYDALARI NELERDİR?

Cilt için oldukça faydalı olan patates, göz etrafında oluşan mor halkalara iyi gelir.

Gözleriniz kapatın ve bir peçete koyduktan sonra daha önce dilimlediğiniz patatesleri üzerine koyun. 15-20 dakika bekleyin. 20 dakika sonra yüzünüzü ılık bir su ile yıkayın. Bu uygulama gözlerinizin rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Lif içeriği zengin olan patates, kabızlığa iyi gelir.

Kabızlığın önlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda sağlıklı bir sindirim sistemi için destekleyicidir

Cildin yorgun halini giderir ve cilde yumuşaklık sağlar.

Cilde beş dakika boyunca uygulanan patates ise kırışıklıklarla savaşır.

Sinirleri yatıştırmaya yardımcı olur çünkü doğal yatıştırıcı özelliklere sahip bir amino asit olan triptofan açısından zengindir.

Ciddi olmayan yanık ve kızarıklıklar için yine çiğ patates önerilir.

Midedeki gazı ve asitleri gidererek sindirimi kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır.

İçerisinde bulunan B 6 vitamini sayesinde stres ve kronik yorgunluğa karşı tedavi görevi üstlenir.

Beynin kompleks yapısını korur ve daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Eklemlerde oluşan ağrıları azaltır ve iltihaplanmayı önler.

Patates, gluten içermediği için çölyak hastaları ve gluten intoleransı olanların tüketebileceği bir sebzedir.