Pekmeze limon sıkın, doğal antibiyotik ile şifa bulun! Faydaları şoke edecek...

Pekmeze limon sıkın, doğal antibiyotik ile şifa bulun! Faydaları şoke edecek...

Pekmez ve limonun ayrı ayrı faydaları saymakla bitmez ancak bu ikisi bir araya geldiğinde mucizevi etkilere neden oluyor. Birçok hastalığı iyileştiren bu karışımı, sabahları aç karnına tüketin.

Mutfaklarımız ve yemeklerimizde kullandığımız limon, binbir faydası ile öne çıkıyor. Cilt bakımından vücut sağlığına kadar her türlü faydası olan limon, evdeki olumsuz enerjileri de temizliyor.

Elma sirkesi ile birleştiğinde nazara bile iyi gelen ve faydaları ile dikkati çeken limon, bir bardak suyla beraber içildiğinde de toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

Limonun yanında faydaları daha fazla olan pekmez ise kanser riskini azaltmak konusunda bulunmaz bir nimet.. Çağımızın hastalıklarından olan kanseri yenmemiz noktasında yardımcı olan pekmez, bağırsakları da temizliyor.

Adet öncesi gerginlik ve strese iyi gelen pekmez, şeker ihtiyacınız olduğunda da doğal bir besin olarak öne çıkıyor. Zihin açan ve kış hastalıklarından koruyan pekmez, kansızlığa da iyi geliyor.

Çok sık üşüyen ve değerleri düşük olan birçok kişi, pekmez yiyerek kansızlığı gidermeye çalışıyor. Bu sayede de üşüme sorunu ortadan kalkıyor.

Bu iki mucizevi ürün bir araya geldiğinde ise bu faydalar iki katına çıkıyor ve kişi daha fazla fayda sağlayabiliyor. Hazırlanması oldukça kolay olan bu kür, birçok anlamda kurtarıcınız olacak.

Kasım ayını sona erdirip aralık ayına hazırlandığımız şu günlerde, hastalıklar kol geziyor. Bu kür sayesinde kış hastalıklarını da teğet geçme şansınız oldukça yüksek.

Pekmez ve limon kürünü yapmak size zahmet vermeyecek. Aç karnına tükettiğinizde ise birçok derdinizden kurtulmuş olacaksınız.

Bu mucizevi kürün hem faydalarına hem de nasıl hazırlandığına değinmekte yara var. Bu sayede kolayca bu şifalı küre ulaşabileceksinz.

Pekmez ve limon kürünün mucizeleri

Kan dolaşımını hızlandırır.

Tatlı ihtiyacınızı gidermeniz konusunda destek olur.

Grip ve nezle gibi kış hastalıklarıyla hem savaşır hem de korur.

Kuru öksürüğü sona erdirir ve boğazın tahriş olmasını engeller.

Eğer kış hastalıklarına yakalandıysanız, iyileşmenizi hızlandırır.

Tokluk hissi vererek zayıflamak isteyenlere destek olur.

Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden, yani zararlı maddelerden korur.

Vücuda enerji verir. Halsiz ve yorgun hissedenlerin sorununu ortadan kaldırır.

Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek oluyor.

Pekmez - limon kürü nasıl hazırlanır?

1/2 çay bardağı pekmez (üzüm, keçiboynuzu ya da dut)

Bir adet taze sıkılmış limon suyu

1/2 su bardağı su

1/2 su bardağı suyun içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin.Ardından iyice karıştırın.

Bu karışımı hazırladıktan sonra hemen içmeyin. Sabahları aç karnına içmek daha faydalı ve etkili. Ancak o an herhangi bir ağrınız ve hastalığınız varsa, tüketebilirsiniz.