Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz... Faydası öyle büyük ki!

Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz... Faydası öyle büyük ki!

Faydaları saymakla bitmeyen pekmez, tereyağı ve karabiber ile birleşerek etkilerini ikiye katlıyor. Bu kür, kış aylarında üzerimize yapışan hastalıklardan bizi kurtarmaya katkı sağlıyor.

Pekmez, terayağı ve karabiber...

Doğanın bize sunduğu binlerce mucize arasında öne çıkan üç besin diyebiliriz. Mutfaklarımızdan, yemeklerimizden ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz bu besinlerden pekmez, faydaları ile biraz daha fazla öne çıkıyor.

Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların beslenmesinde önemli bir rol oynayan pekmez, hastalıkların iyileşmesi noktasında da yardımcı oluyor.

Pekmezin en önemli faydalarından birisi ise kansere karşı koymasıdır. İçerisinde bulunan antioksidanlar kansere neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek, kansere karşı bir kalkan oluşturur.

Ayrıca pekmez depresyon ve strese de iyi gelir. Bu konuda kişiyi sakinleştirmeye ve yeniden yapılandırmaya yardımcı olur.

Pekmez tüketimi özellikle romatoid artrit yani iltihaplı romatizma rahatsızlığına da iyi gelir. Pekmezin bu faydalarını hayatınıza taşımak için bol bol tüketmeniz gerekiyor.

Faydaları bu kadarla sınırlı kalmayan pekmez, tereyağı ve karabiber sayesinde de etkisini daha fazla gösterebiliyor.

Pekmez - tereyağı ve karabiber karışımı

MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pekmez

Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Bir su bardağı pekmeze yarım çay bardağı içme suyu katın ve bir cezvede kısık ateşte kaynatın. Kaynamaya başlayan karışıma tereyağını ekleyin.

Katı hale gelen bu karışımı ılık halde sabah akşam olmak üzere birer yemek kaşığı tüketin.

Faydası

Karışım boğazın yumuşamasını sağlar ve mikropların sayısını azaltarak, iltihabı önler.

Bu karışım sadece boğaza değil tüm vücuda fayda sağlar.