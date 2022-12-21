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- Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz... Faydası öyle büyük ki!
Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz... Faydası öyle büyük ki!
- 21.12.2022 - 12:30
- Güncelleme : 21.12.2022 - 12:57
Pekmez, terayağı ve karabiber...
Doğanın bize sunduğu binlerce mucize arasında öne çıkan üç besin diyebiliriz. Mutfaklarımızdan, yemeklerimizden ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz bu besinlerden pekmez, faydaları ile biraz daha fazla öne çıkıyor.
Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların beslenmesinde önemli bir rol oynayan pekmez, hastalıkların iyileşmesi noktasında da yardımcı oluyor.
Pekmezin en önemli faydalarından birisi ise kansere karşı koymasıdır. İçerisinde bulunan antioksidanlar kansere neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek, kansere karşı bir kalkan oluşturur.
Ayrıca pekmez depresyon ve strese de iyi gelir. Bu konuda kişiyi sakinleştirmeye ve yeniden yapılandırmaya yardımcı olur.
Pekmez tüketimi özellikle romatoid artrit yani iltihaplı romatizma rahatsızlığına da iyi gelir. Pekmezin bu faydalarını hayatınıza taşımak için bol bol tüketmeniz gerekiyor.
Faydaları bu kadarla sınırlı kalmayan pekmez, tereyağı ve karabiber sayesinde de etkisini daha fazla gösterebiliyor.
Pekmez - tereyağı ve karabiber karışımı
MALZEMELER
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı pekmez
- Yarım çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
- Bir su bardağı pekmeze yarım çay bardağı içme suyu katın ve bir cezvede kısık ateşte kaynatın. Kaynamaya başlayan karışıma tereyağını ekleyin.
- Katı hale gelen bu karışımı ılık halde sabah akşam olmak üzere birer yemek kaşığı tüketin.
Faydası
- Karışım boğazın yumuşamasını sağlar ve mikropların sayısını azaltarak, iltihabı önler.
- Bu karışım sadece boğaza değil tüm vücuda fayda sağlar.
- Yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki zararlı toksinleri idrar yolu ile atmanıza yardımcı olur.