Pelin’in 16 yılda tam 6 kez beyin pili değiştirildi

Türkiye’de beyin pili takılan ilk çocuk hasta olan Pelin'in hayat hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor.

28 yaşındaki Pelin Köroğlu’nun hayatı, 9 Mart 2003’de aniden ateşlenmesiyle altüst oldu.

O yıl 11 yaşında olan Pelin'in şiddetli baş ağrısı çektiğini gören ailesi, hemen hastaneye götürdü.

Beyninde apse oluştuğu söylenen Pelin, acilen ameliyata alındı.

TİTREMELER BAŞLADI

Apsesi boşaltılan Pelin, birkaç gün sonra ikinci kez ameliyat edildi. Talihsiz kız çocuğu, soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı gelişen beyin apsesini atlatsa da kısa bir süre sonra sol tarafında istemsiz kasılma ve aşırı titremeler baş gösterdi.

İLAÇ TEDAVİSİ BİR İŞE YARAMADI

Yaşı çok küçük olduğu için fizik tedavi ve ilaçlarla iyileştirilmeye çalışılan Pelin, bu tedaviden de hiçbir fayda görmedi. Hastalığı yüzünden tahtada ders anlatamamaya, elinde defter kalem dahi tutamamaya başlayan Pelin'e doktorları beyin pili takılmasına karar verdi.

TÜRKİYE'DE BEYİN PİLİ TAKILAN İLK ÇOCUK

2005’de 13 yaşındayken Türkiye’de beyin pili takılan ilk çocuk hasta olarak hayatı bir kez daha değişen Pelin, kibrit kutusu büyüklüğündeki minicik bir cihaz sayesinde eski haline kavuşabildi. Ancak Pelin'in “pil” macerası bununla da bitmedi.

"KENDİSİ UFACIK AMA HAYATIMA ETKİSİ ÇOK BÜYÜK"

Yaşadıklarını anlatan Pelin Köroğlu, “Eskiden çok iyi koşardım, bu süreçten sonra koşamadım mesela. Sol bacağımda da sekmeler oluyordu çünkü. 13 yaşında beyin pili takılan ilk çocuk hasta bendim Türkiye'de. Hem ben hem ailem açısından hayatımız çok farklılaşmıştı. Hep birbirimizi motive etmeye çalıştık hiçbir zaman hayata küsmedik. Hatta hastanede yatarken şiddetli titremelerim olduğunda hemen elimden tutup benimle halay çekmeye başlıyorlardı. Oyunlaştırmaya çalışıyorduk durumu. Göğüs kafesimin altına takılan küçücük bir cihazla hayata bağlandım diyebilirim. Kendisi ufacık ama hayatıma etkisi çok büyük.” dedi.

İLK PİLİ 1 YIL DAYANABİLDİ

İlk beyin pilinin 4-5 yıl sonra yenisiyle değiştirilmesi gerektiği söylense de Pelin’in pili sadece bir yıl dayandı. Ertesi yıl yani 2006’da bir kez daha ameliyat masasına yattı ve beynindeki hasarlı bölgeden kaynaklanan titremeleri engelleyen elektrotların cilt altına takılan pili, küçük bir operasyonla değiştirildi. Daha sonra 4 kez daha pili değiştirilen Pelin’e en son değişim ameliyatı iki hafta önce yapıldı.

DÖRDÜNCÜ PİLİNİ HATIRA OLARAK ALDI

Pelin, artık dayanamayıp dördüncü pilini doktorundan hatıra olarak istediğini söyleyerek “2 ile 4 yıl aralarla pil ameliyatları geçirdim. Şu anda da altıncı pilim takılı. Beşinci pil ameliyatımda doktoruma ‘Artık şu cihazı görmek istiyorum, tamam internetten falan görüyorum ama insanlar sorduğunda elimde gösterebileceğim bir şey olsun; çıkardıktan sonra hatıra olarak alabilir miyim?’ dedim. Kolye yaparım diye düşünüyordum ama bu zaten yeterince ağırlık yapıyor, ikinci bir ağırlığa gerek yok diye vazgeçtim. Sadece X-ray cihazlarından uzak duruyorum. Çünkü pilin kısa devre yapmasına yol açabiliyor. Onun dışında hayatımda herhangi bir kısıtlamaya yol açmıyor.” diyerek sözlerini noktaladı.