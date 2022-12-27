Peygamber Efendimizin yaşantısı boyunca yanındaydı! Misvak kullanmanın 11 faydası

Geçmişten günümüze kadar ulaşan misvak, faydalarıyla öne çıkıyor. Ağız kokusunu ve bakteri oluşumunu önleyen misvak, düzenli kullanımda faydalarını ikiye katlıyor.

Hz. Peygamber (s.a.v), yaşantısı boyunca düzenli misvak kullanmış ve ümmetine misvak kullanmayı önermiştir. Ayrıca misvak, abdesten önce ağız temizlemek için de kullanılır ve bu sünnettir.

Çok eski dönemlerden beri kullanıldığı belirlenen misvak, abdestin yarısı olarak geçer. Yani her abdesten önce ağız, misvak ile güzelce temizlenmelidir.

Peygamber Efenedimiz misvak kullanımına dair, "Ben dişlerimi o kadar misvaklarım ki (bâzen) ön dişlerim sö­külecek diye korkarım." demişti. Ayrıca her namaz için evden çıkışında ve eve döndüğünde de misvak kullanılırdı.

Misvak yalnızca abdest öncesi kullanılmaz. Her ihtiyaç duyulduğunda kişi, misvak kullanabilir. Üstelik misvak, faydalarıyla da öne çıkıyor.

Yapılan bazı araştırmalarda misvak kullanırken, diş macununa dahi gerek olmadığı ortaya konulmuştur. Bu nedenle misvak kullanımını hayatımızda yaygınlaştırmak, faydalarından da yararlanmak anlamına geliyor.

Peki, Misvağın faydaları nelerdir, misvak neye iyi gelir?

Misvak mucizesi

Ağız kokusunu yok eder.

İltihap kurutucudur.

Ağız içi asit salgısını dengeler.

Düzenli kullanımı baş ağrısını önler.

Bakteri oluşumunu önler.

Yararlı bakterileri öldürmez.

Diş minesini korur.

Hazmı kolaylaştırır.

Diş etini güçlendirir.

Kökleri kaynatılıp içilirse bel soğukluğunu önler.

Çorba kıvamında içilirse dalak ağrılarını giderir.

İyi misvak nasıl anlaşılır?

Misvağın taze ve yaş olması kalitesinin anlaşılmasında yardımcı olmaktadır.

Misvak nasıl kullanılır?

Misvak kullanırken aldığınız misvak dalının ucunun açık olup olmadığına dikkat edin. Misvak dalı kuru ise bir gece suda bekletin. Eğer taze misvak satın aldıysanız o zaman direkt kullanabilirsiniz.