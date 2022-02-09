Pfizer, 2022'de aşı ve hap satışlarından 54 milyar dolar bekliyor

Pfizer, 2022'de aşı ve hap satışlarından 54 milyar dolar bekliyor

Pandemiyle mücadelede BioNTech ile tedavi yöntemleri geliştiren Pfizer, gelir beklentisini açıkladı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın, koronavirüs aşısı ve hapından bu yıl elde etmeyi beklediği gelir belli oldu.

Pfizer, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı.

YÜZDE 105'LİK ARTIŞ

Açıklamada, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelirin 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 105 artarak 23,8 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Pfizer'ın gelirinin 2021 genelinde de bir önceki yıla kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 81,3 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

54 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENTİSİ

Şirketin bu yılki gelir beklentisinin 98 milyar dolar ile 102 milyar dolar arasında olduğu aktarıldı.

Pfizer'ın, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ortakları olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısı ile hapından toplam 54 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediği kaydedildi.

'PAXLOVID SATIŞLARI ARTABİLİR' BEKLENTİSİ

Açıklamada, koronavirüs aşısından bu yıl 32 milyar dolar ve koronavirüs hastaları için geliştirilen "Paxlovid" antiviral ilacından 22 milyar dolarlık gelir sağlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, Paxlovid'in satışlarının şirketin öngördüğünden daha yüksek olabileceğini, ancak beklentilerin imzalanan veya imzalanmaya yakın anlaşmalara dayandığını söyledi.

Şirket, Paxlovid'in üretimini ve teslimatını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bourla, ilk çeyrekte 6 milyon, yıl sonuna kadar ise 120 milyon adetlik üretim yapmayı planladıklarını dile getirdi.