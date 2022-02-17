Euro
15.48
0.00%
Dolar
13.60
0.02%
Altın
820.13
0.20%
Borsa
2041
0.00%
Bitcoin
597.119
-0.45%
BTXN Coin
37.19
-1.58%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Pfizer ve BioNTech'in Omicron aşısı ertelendi

    BioNTech ortağı Uğur Şahin, yeterli bilgiyi henüz elde edemediklerini söyledi. "Durum artık dramatik değil" diyen Şahin, ertelemeyle ilgili gelişmeyi duyurdu.
    • REUTERS
    • 17.02.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pfizer ve BioNTech'in Omicron aşısı ertelendi

    Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a karşı aşı üretimi için çalışmalara başlayan Pfizer ve BioNTech, yeni bir karar aldı.

    Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in ortağı Uğur Şahin, beklenenden daha yavaş veri toplama sürecine işaret ederek, aşıyı ertelediklerini söyledi.

    AŞIYLA İLGİLİ ERTELEME KARARI

    Omicron varyantına özel aşının mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

    Şahin, hazırlıklar tamamlandığında aşıya hala ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini dile getirdi.

    "DURUM ARTIK DRAMATİK DEĞİL"

    Almanya basınından Bild'e açıklamalarda bulunan Türk bilim insanı, BioNTech'in, olası yeni varyantlar karşısında yeni aşılar oluşturmaya devam edebilecek bir konumda olduğunu belirterek, "Dalga biterse, bu tekrar başlayamayacağı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

    Uğur Şahin ayrıca, koronavirüsün gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin, "Durumu artık dramatik görmüyorum." dedi.

    Pfizer ve BioNTech in Omicron aşısı ertelendi #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Adana'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza
    3. Sayfa

    Adana'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza

    Avrupa, Rus gazına alternatif olarak Cezayir'i değerlendiriyor
    Ekonomi

    Avrupa, Rus gazına alternatif olarak Cezayir'i değerlendiriyor

    Görüş Bildir