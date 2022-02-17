Pfizer ve BioNTech'in Omicron aşısı ertelendi

Pfizer ve BioNTech'in Omicron aşısı ertelendi

BioNTech ortağı Uğur Şahin, yeterli bilgiyi henüz elde edemediklerini söyledi. "Durum artık dramatik değil" diyen Şahin, ertelemeyle ilgili gelişmeyi duyurdu.

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a karşı aşı üretimi için çalışmalara başlayan Pfizer ve BioNTech, yeni bir karar aldı.

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in ortağı Uğur Şahin, beklenenden daha yavaş veri toplama sürecine işaret ederek, aşıyı ertelediklerini söyledi.

AŞIYLA İLGİLİ ERTELEME KARARI

Omicron varyantına özel aşının mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

Şahin, hazırlıklar tamamlandığında aşıya hala ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini dile getirdi.

"DURUM ARTIK DRAMATİK DEĞİL"

Almanya basınından Bild'e açıklamalarda bulunan Türk bilim insanı, BioNTech'in, olası yeni varyantlar karşısında yeni aşılar oluşturmaya devam edebilecek bir konumda olduğunu belirterek, "Dalga biterse, bu tekrar başlayamayacağı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Uğur Şahin ayrıca, koronavirüsün gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin, "Durumu artık dramatik görmüyorum." dedi.