Pfizer/BioNTech yetkililerinden Omicron açıklaması

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'in yetkilileri, düzenledikleri toplantıda, geliştirdiği Kovid-19 aşısının 3'üncü dozunun Omicron varyantına karşı etkili olduğunu belirtti.

BioNTech ve Pfizer yetkilileri, Omicron varyantı hakkında brifing düzenledi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de konuşma yaptığı toplantıda, aşının Omicron mutasyonuna karşı yüksek etki gösterdiği ifade edildi.

3'ÜNCÜ DOZ OMİCRON'A KARŞI ETKİLİ

Açıklamada, yapılan laboratuvar testlerine göre Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı belirtildi.

İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE YENİ BİR AŞI ÜRETİLEBİLİR

ABD’li ve Alman firma ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde 2022 Mart’a kadar Omicron mutasyonuna karşı yeni bir aşı üretebileceklerini duyurdu.

3. DOZUN VİRÜSÜ YENMEYE YARDIMCI OLABİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Güney Afrika’daki Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından dün yayınlanan raporda, 2 doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron’a karşı etkisinin düşük olduğu, üçüncü dozun virüsü yenmeye yardımcı olabileceği ifade edilmişti.