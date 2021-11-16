Pfizer'ın koronavirüs hapı için lisans anlaşması imzalandı

Ağız yoluyla alınacak ilançla ilgili 'gönüllü lisans anlaşmasına' imzalar atıldı. İlaca ilk etapta dünya nüfusunun yüzde 53'ü erişebilecek.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın koronavirüse karşı geliştirdiği ve ağız yoluyla alınan antiviral ilacın üretimi ve dağıtılması için yeni gelişme yaşandı.

Şirket, İlaç Patent Havuzu (MPP) ile gönüllü lisans anlaşması imzaladı.

AĞIZ YOLUYLA ALINAN İLAÇLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan uluslararası sağlık kuruluşu Unitaid'in sözcüsü Herve Verhoosel, Pfizer'ın bir süredir üzerinde çalıştığı PF-07321332 isimli ağız yoluyla alınan ilaca ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

"KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

Koronavirüse karşı geliştirilen bu ilacın jenerik üretimi için Pfizer'ın MPP ile bugün "gönüllü lisans anlaşması" imzaladığını duyuran Verhoosel, "Bu anlaşma MPP'ye, araştırma aşamasındaki ilacın ek üretimi, dağıtılması ve kaliteli genel ilaç üretici firmalara alt lisans verilip küresel çapta ilaca daha fazla erişimin sağlanması alanlarında kolaylık sağlayacak." dedi.

İLK ETAPTA DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 53'Ü İLACA ERİŞEBİLECEK

Verhoosel, bu sayede alt lisans alan ilaç üreticisi firmaların, ağız yoluyla kullanılacak koronavirüs ilacını 95 ülkeye tedarik edebileceği ve ilk etapta dünya nüfusunun yüzde 53'ünün ilaca erişim sağlayabileceğini kaydetti.

JENERİK ÜRETİM İÇİN İLK LİSANS ANLAŞMASI

Pfizer'ın, bu ilacın düşük gelirli ülkelere satışından telif ücreti almayacağını belirten Verhoosel, "Söz konusu anlaşma, bu ilacın jenerik üretimine verilen ilk lisans anlaşmasıdır. Kovid-19 ile mücadeledeki bu yeni aracın ilk adımda düşük ve orta gelirli ülkelere ulaşmasını temin etmek son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Verhoosel, PF-07321332 ilacının, HIV ve Hepatit C tedavisinde kullanılan düşük dozlu antiviral ritonavir ile alınması gerektiğini hatırlattı.

KLİNİK TESTLER MARTTA BAŞLADI

Yeni koronavirüs ilacının virüsle mücadelede dönüm noktası olabileceğine vurgu yapan Verhoosel, "Unitiad olarak ilaç firmalarına, pandemiyle mücadeledeki tüm araçlara küresel erişim sağlanması yolunda kararlılıklarını sürdürme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Pfizer, koronavirüse karşı ağız yoluyla alınan antiviral ilacın klinik testlerine mart ayında başlamıştı.

İLACIN VİRÜSLE MÜCADELE YÖNTEMİ

Proteaz inhibitörleri sınıfına dahil olan ilacın, koronavirüsün insan hücrelerinde çoğalmasına olanak sağlayan enzimi engellemesi öngörülüyor.

Düşük dozlu antiviral ritonavir ile kullanımının, metabolizmayı yavaşlatarak bu ilacın vücutta daha fazla kalmasını sağlaması, böylece virüsle mücadelede etkinliği artırması bekleniyor.