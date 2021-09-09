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    Portakal görünümüne elveda: Selülit azaltmanın etkili 5 yolu

    Kadın-erkek herkesin karşılaşabileceği selülit, adeta girintili çıkıntılı bir portakal kabuğunu andırır. Peki bundan kurtulmak mümkün mü? İşte selülitlere veda etmeniz için 5 öneri...
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 17:26
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    Portakal görünümüne elveda: Selülit azaltmanın etkili 5 yolu

    Selülit denilince akla en çok bacak kısmında oluşan ve estetik olmayan bir görüntü geliyor. Ancak estetik açısının yanı sıra birçok sağlık sorununun da habercisidir kendisi.

    Selülit bilinenin aksine, oluştuğu bölgede kan dolaşımını engellediği için varis, damar tıkanıklığı, kronik ağrılar, kan dolaşımı bozukluğuna bağlı cilt hastalıklarına yol açan, kas ve kemik dokusunun kanlanmasına neden olan bir hastalık çeşidi.

    Vücuttaki bağlayıcı dokuların değişimlerinden kaynaklanan bu sorun, cilt üzerinde sıvıların ve yağların birikmesi ve küçük nodüller oluşması anlamına da gelir. Özellikle kadınların kabusu haline gelmesiyle birlikte de çare arayışı yıllardır süregelmektedir.

    Peki selülitlerden gerçekten kurtulabilir miyiz? Bu soruya yanıtımız ciddi bir diyet ve sporla birlikte  evet ancak buna fırsatım ve zamanım yok diyorsanız da çareler tükenmiş değil.

    İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz, bacak ve popo bölgesindeki selüliti gözle görülür şekilde azaltan, masum ve pratik önerilerimiz...

    DEĞİŞİME İÇERDEN BAŞLAYIN

    Vücudunuz size tükettiğiniz besinlerin karşılığını mutlaka verecektir. Bu nedenle de ne yediğiniz ve içtiğiniz kontrol etmeniz gereken ilk konu.

    Hem genel vücut sağlığınız hem selülitlerin azalması için günde en az 2 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin.

    Kahve içeriğindeki kafeinin yanı sıra içine katılan tatlandırıcı, şeker, süt ve krema nedeniyle, çay da tenin içeriğiyle selülit oluşumuna neden olabiliyor. Gazlı içecekler de içerdikleri yoğun şeker ve kafeinle selülit yol açabiliyorlar. Bunun yerine toksinlerinizden ve ödemlerden kurtulmanızı sağlayacak 1 fincan yeşil çay tercih edebilirsiniz.

    Portakal görünümüne elveda: Selülit azaltmanın etkili 5 yolu #1

    KIYAFET SEÇİMLERİNİZ

    Selülit oluşumunu engellemek veya azaltmak için kan dolaşımı önemli faktörler arasında. Bu nedenle kombinlerinizde skinny seçenekleri elemeniz gerekiyor. Dar pantolon ve taytlarınızı rafa kaldırın, içinde daha rahat hareket edebileceğiniz kıyafetleri seçmeye özen gösterin.

    KAHVELİ PEELİNG

    Türk kahvenizin telvesinin selülit görünümünü azaltmaya yardım edeceğini tahmin eder miydiniz. 2 yemek kaşığı kahve telvesini 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın ve selülitli bölgeleri ovun. Bu karışımı düzenli uygulamak çok önemlidir.

    Portakal görünümüne elveda: Selülit azaltmanın etkili 5 yolu #2

    AT KILI FIRÇASI

    Selülitleri gidermenin en kesin yöntemlerinden biri de masaj yapmaktır. Selülitli bölgelere parmak ucunuzla masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilir, selülitlerin kısa sürede giderilmesini sağlayabilirsiniz. Tercihen at kılı fırçasıyla kuru fırçalama tekniği ile yapacağınız bacak ve popo masajının etkisini kısa sürede göreceksiniz.

    Portakal görünümüne elveda: Selülit azaltmanın etkili 5 yolu #3

    AROMATERAPİ

    Hindistan cevizi yağı, ardıç yağı, nane yağı gibi hem masaj yapabileceğiniz hem güzel kokan hem de kan dolaşımınızı hızlandıracak ve hücre yenilenmesine yardımcı olacak yağlardan faydalanabilirsiniz.

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