Pfizer'ın koronavirüs hapı, riskleri yüzde 89 azaltıyor

Koronavirüse karşı Pfizer tarafından geliştirilen hapın, hastaneye yatırma ve ölüm risklerine karşı yüzde 89 risk azalttığı açıklandı.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla birlikte farklı alanlarda da çalışmalar sürüyor.

BioNTech'le birlikte aşı çalışması yürüten Pfizer, koronavirüs hapı için çalışmalarına devam ediyor.

Pfizer, antiviral hapının koronavirüs üzerindeki etkisine dair araştırma sonuçlarını açıkladı.

PFIZER'IN HAPI, YÜZDE 89 ETKİLİ

ABD merkezli ilaç devlerinden birbiri ardına koronavirüs ilacı açıklaması gelirken, Pfizer da Merck'in Molnupiravir isimli hapının ardından, kendi ilacının hastaneye yatırma ve ölüm oranlarında düşüş sağlama açısından yüzde 89 etki gösterdiğini açıkladı.

MOLNUPIRAVIR ORANI YÜZDE 50

Merck'in Molnupiravir hapında ise bu oran yüzde 50 olarak açıklanmıştı. Tam deney verileri henüz her iki şirketten de gelmiş değil.

İLK HAP KULLANIM ONAYI İNGİLTERE'DEN GELDİ

Koronavirüs için geliştirilen Merck ve Ridgeback Bioterapötik hapına ilk onay, İngiltere'den geldi.

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi’ndn gelen onayın ardından, İngiltere kullanıma geçen ilk ülke oldu. Yetkililer, vatandaşların, ilaca ulusal bir çalışmayla kış aylarında erişebileceğini açıkladı.

İlaç; ABD, Avrupa ve başka yerlerdeki düzenleyici kurumlar tarafından incelenmeyi beklerken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi de kasım sonunda ilacın güvenliğini ve etkinliğini incelemek üzere bağımsız uzmanlardan oluşan bir kurul toplayacağını duyurmuştu.

"BİRBİRİNDEN HAP ALIP İÇENLER, AŞININ İÇİNDE NE VAR DİYOR"

Hap çalışmalarının üzerine Cem Yılmaz'ın, "Aşı olun diyorsun 'Pfizer içine neler koymuştur' sen biliyor musun diyor. Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi. O da aynı firmanın. Çipi koyacaksam ben ona koyarım. Hem hazır anten de var. Birbirinden hap alıp içenler aşının içinde ne var diyor." ifadeleri akıllara geldi.

Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarına: Çip takılacaksa Viagra ile takılırdı