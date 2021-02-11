Prof. Dr. Çalış: Faz-2'de 3 gönüllümüzün de durumu çok iyi

Prof. Dr. Çalış: Faz-2'de 3 gönüllümüzün de durumu çok iyi

Koronavirüse karşı Türkiye'de geliştirilen aşının Faz-2 çalışmalarının başladığını belirten Prof. Dr. Mustafa Çalış, dün itibarıyla ilk doz aşısı yapılan 3 gönüllünün durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Erciyes Üniversitesi büneysinde yürütülen yerli koroanvirüs aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. Herhangi bir yan etkiye rastlanmadan tamamlanan Faz- 1 çalışmalarının ardından yerli aşıda Faz-2 çalışmaları başladı. Faz-2 kapsamında dün aşının ilk dozu 3 gönüllüye uygulandı.

İLK DOZ AŞILAMA BAŞLADI

Yerli aşıda Faz-1 çalışmalarının 1 ay içinde tamamlandığını kaydeden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Sonra Faz- 2 çalışmaları başladı. Faz-2 çalışmalarında ön prosedür gereği yapılması gerekenler vardı. Bunları tamamlamış olduk. Dün itibarı ile 3 gönüllümüze Faz-2 aşamasının ilk doz aşılamasını yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

Faz-2'de ilk doz uygulanan 3 gönüllünün de sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Çalış, sürecin 3'er, 5'er kişi ile devam edeceğini ve toplamda 250 kişi ile yapılacağını söyledi.

Faz-2 çalışmasının 2 ay içinde tamamlanacağını söyleyen Çalış, nisan ayında Faz-3'e geçilmesinin beklendiğini kaydetti..

Gönüllülerin aşıdan sonra hastanede kalmadığını bildiren Çalış, "Faz-1 aşaması güvenlik açısından çok önemliydi. Çok şükür güvenli bir aşı olduğunu tespit ettik. Faz-1'de gönüllüleri otelde ağırladık. Kontrollerini hastanede yaptık. Faz-2 aşamasında ise, 1 saat hastaneden tuttuktan sonra evlerine gönderiyoruz. Faz-2'de aşımızın güvenli olduğunu tespit etmiş olduk." şeklinde konuştu.

MUTASYONA KARŞI İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yerli aşının inaktif aşı olduğunu ve inaktif aşıların mutasyondan çok az etkilendiğini sözlerine ekleyen Çalış, "Diğer aşılar ve inaktif aşının mutasyona karşı etkili olacağını düşünüyorum. Kendi yerli aşımızın mutasyonlu virüs üstündeki etkisini incelemeye devam ediyoruz." dedi.