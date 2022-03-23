Prostat büyümesinin habercisi olan işaretler

50 yaşından sonra erkeklerin yarısında prostat büyümesi görüldüğünü belirten Dr. Altunoluk, 80’li yaşlarda elma büyüklüğüne kadar erişebileceğini belirterek belirtileri hakkında bilgi verdi.

Prostat büyümesi ve tedavisi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor…

Ürolog Doç. Dr. Bülent Altunoluk, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prostatın idrar kaçmasını engellediğini söyleyen Altunoluk, şu ifadeleri kullandı:

“Bir salgı bezi olan prostat, mesanenin hemen alt kısmında yer alan, içerisinden idrar kanalının geçtiği ve ayrıca spermleri testislerden getiren tüplerin açıldığı bir organdır. 18-20 gram ağırlığındaki prostat, salgı yapan hücrelerden (tubuloalveolar bezler) oluşmaktadır.

“MENİNİN YÜZDE 90’I PROSTAT BEZİNDE ÜRETİLİR”

Prostat bezinin asıl fonksiyonu meniyi oluşturan sıvının bir bölümünü salgılamaktır. Cinsel ilişki ya da mastürbasyon sırasında çıkan meninin yüzde 90’ı prostat bezinde üretilir. Ayrıca prostat, mesanenin ağzını sıkarak idrarın dışarı kaçmasını önlemektedir. Ters duran bir piramide benzeyen prostat, idrar kesesinin hemen üstünde bulunmaktadır.

“50 YAŞINDAN SONRA ERKEKLERİN YARISINDA PROSTAT BÜYÜMESİ GÖRÜLÜR”

Prostat büyümesi, özellikle idrar yolunu daraltıp sıkıştıracak şekilde prostatın iç kısmındaki bezlerin büyümesiyle kendini gösterir. Bu bezler büyüyünce, idrar akımına karşı bir direnç oluşturur. Dolayısıyla hasta idrarını boşaltabilmek için mesanesini daha güçlü kasmak zorunda kalır. Prostat ergenlik döneminde 2 katına çıkar. 25-30 yaşından sonra ise büyümeye devam eder. Prostat büyümesinin testosteron (erkeklik hormonu) ve östrojen (kadınlık hormonu) ile ilgili olduğu düşünülmektedir. 50 yaşından sonra erkeklerin yarısında prostat büyümesi görülürken, 60 yaşından sonra erkeklerin yüzde 65’inde prostat büyümeye devam eder. 80’li yaşlarda ise bu oran yüzde 90’ın üzerindedir. Prostat bu dönemde elma büyüklüğüne kadar erişebilmektedir."





40 YAŞINDAN İTİBAREN BELİRTİLER KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMALI”

Belirtiler genellikle 50 yaşından sonra başlamakta ve yaş ilerledikçe artarak devam etmektedir. Ancak ailede özellikle prostat kanseri öyküsü varsa 40 yaşından itibaren belirtiler konusunda dikkatli olunmalı ve düzenli kontroller ihmal edilmemelidir.

PROSTAT BÜYÜMESİNİN BELİRTİLERİ

İdrara başlarken bir süre bekleme yani idrar başladıktan sonra çıkışının geç başlaması, sık sık idrara çıkma hissinin oluşması, geceleri idrar için kalkmak ve gün boyunca sık sık idrara çıkmak, mesanenin geç boşalması, işemenin uzun sürmesi, idrar yaparken yanma hissi, mesanede sanki idrar kalmış hissinin oluşması, idrar bittikten sonra damla damla akışın devam etmesi, sık oluşan idrar yolu enfeksiyonu ve mesanede taş oluşumu prostat büyümesinin belirtilerindendir.”

“İLAÇLA TEDAVİSİ MÜMKÜNDÜR”

Bülent Altunoluk, ilaç tedavisinin şikayetleri azalttığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Prostat büyümesinin ilaçla tedavisi mümkündür. İlaçla yapılan tedavinin amacı hastanın şikayetlerini azaltmaktır. Prostatın neden olduğu tıkanmaya müdahale etmek için “alfa bloker” ilaçları verilmektedir. Yan etkileri düşük olan bu ilaçlar, hastada belli bir süre rahatlama hissi verecektir. Ancak zamanla tıkanmanın derecesinin artması nedeniyle açık ve kapalı prostat ameliyatları gündeme gelecektir. Prostat ameliyatında; kapalı ameliyatlar penis uç kısmından idrar kanalına girilerek yapılmaktadır. Prostatın iç kısmı parça parça kesilerek çıkarılmaktadır. Lazerde ise prostatın iç dokusu buharlaştırılmaktadır.”