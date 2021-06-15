Prostat kanserinin en yaygın 5 belirtisine dikkat

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, genelde sinsi ilerleyen ve belirti vermeyen prostat kanserinde bazı şikayetlerin atlanmaması gerektiğini söyledi.

Kanserde erken teşhis, hastalığın tedavisindeki başarı oranını artıran en önemli faktörlerden biri. Özellikle bazı kanser türleri hiç belirti vermese de, ufak farklılıkları göz ardı etmemek gerekiyor. Orta-ileri yaş erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat kanseri hakkında bilgiler paylaşan İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa’dan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, erkeklerde yaşlanma, ailesel yatkınlık, genetik faktörler ile beslenme ve tuvalet alışkanlıklarının prostat kanseri gelişiminde çok önemli rol oynadığını belirtti.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanının hastalığın ilerlemesine karşı en güçlü engel olduğuna dikkat çeken Kaya, “Erken tanı almış prostat kanserinin tedavisi mümkündür. Erken tanı, prostat kanseri olan erkeklerde hayat kurtarıcı olmaktadır.” diye konuştu.

Prostat kanserinde erken tanı için hastalığın belirtilerinin belirlenmesinin önem arz ettiğinin altını çizen Kaya, “Hastalığın belirtilerini bilmek, tanıyı ve tedaviyi erken yapmaya izin verecektir. Prostat kanserinde vakaların büyük bir kısmı asemptomatik yani belirtisiz olabilmektedir. Hastalarda kanser başlangıç evresinde herhangi bir belirti olmayabilir. Dolayısıyla erken tanı, ancak muayene ve PSA (Prostat Spesifik Antijeni) diye bilinen kan tahlili ve gerekirse de prostat biyopsisi (TRUS biyopsi) ile konulmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cevdet Kaya, asemptomatik olmayan prostat kanserinin en sık görülen 5 belirtisi hakkında şu bilgileri verdi: “İdrar yaparken yanma hissi, cinsel ilişkide boşalma sırasında ağrı ve yanma hissi. Sık idrara çıkma, gece sıkça idrar için uyanma. Zor idrar yapma. Ereksiyon kaybı (cinsel işlev bozukluğu). İdrarda ve menide kan.”

AİLESİNDE PROSTAT KANSERİ GÖRÜLENLER DİKKAT

Şikâyetlerden biri ya da birkaçını yaşayan orta-ileri yaş erkeklerin prostat hastalığı, prostat büyümesi veya kanser açısından kontrol edilmesinin son derece önemli olduğunu kaydeden Kaya şu önerilerde bulundu: “İdrarını yaptıktan sonra rahatlayamama, kesik kesik idrar yapma, idrara başlarken zorlanma, idrar kaçırma ve aniden idrara sıkışma şikâyetleri olan erkeklerin de zaman geçirmeden üroloji doktoruna başvurmaları gerekmektedir. Özellikle de ailesinde prostat hastası olan birisi bulunan erkeklerin daha erken yaşlarda asemptomatik (belirtisiz) prostat kanseri açısından üroloji uzmanına başvurmasını öneririm. Hastanemizde prostat kanseri ve diğer prostat hastalıklarının tanı ve tedavisi, en güncel kılavuzlar eşliğinde 'hastaya en uygun tedavi yaklaşımı' prensibi doğrultusunda yapılmaktadır.”

Sigara içimi ve yüksek doz alkol alımının prostat kanseri görülme riskini artırdığını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Cevdet Kaya, ayrıca aşırı yağlı ve kızarmış hazır ürünlerin tüketiminden kaçınılarak obeziteden korunmanın ve kontrolsüz tansiyonun düzenlenmesinin de prostat kanserinden korunmada oldukça önemli olduğunu söyledi.