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    Prostat sağlığı için tüketmeniz gereken gıdalar

    Prostat hastalığı, her erkekte doğuştan olan ve yaş ile birlikte hormon dengesinin değişmesi nedeniyle büyümeye başlar. Önüne geçmek ve sağlıklı olmak için ise doğru gıdalar tüketmek gerekiyor.
    • 16.11.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 15:14
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    Prostat sağlığı için tüketmeniz gereken gıdalar

    Erkeklerde sık görülen bir kanser türü olan prostat, dikkat edilirse iyileşebilir ve kanser riskinin önüne geçilebilir.

    Özellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerin dikkat etmesi gerekirken, her yaş grubunun da sağlıklı beslenmeye özen göstermesi oldukça önemli.

    Sağlıklı beslenirken, prostat kanserine iyi gelebilecek yiyecekleri seçmek katkı sağlayabilir. Bunlar ise masamızdan eksik etmemiz gereken besinler olarak öne çıkıyor.

    Erkeklerde en sık görülen bu ikinci kanser türü için, tarama yaptırmak ve genetik faktörleri de önemsemek gerekiyor.

    Sağlıklı yaşamaya ve beslenmeye dikkat ederken, taramayı da ihmal etmemeli, sık sık doktor kontrolünde olmalısınız.

    Erken tanı alan ve doğru tedaviyi uygulayanlar, prostat kanserinden kolayac kurtulabilir. Peki, Hangi gıdalar prostat sağlığına iyi gelir? İşte yanıtı...

    Prostat sağlığı için tüketmeniz gereken gıdalar

    DOMATES

    Domatesin içerisinde yer alan likopenin prostat kanseri üzerinde olumlu etkisi olduğu ve ilerlemesini azalttığı biliniyor. Bu nedenle aşırıya kaçmadan, domates tüketimine özen göstermelisiniz.

    Prostat sağlığı için tüketmeniz gereken gıdalar #1

    ZERDEÇAL

    Parkinson, Alzheimer, MS (Multiple Skleroz) gibi nörolojik hastalıklar açısından zerdeçal, umut vadetmektedir.

    Zerdeçalın anti inflamatuvar özellikler gibi birçok faydası var. Bu faydalar, prostat kanser gelişiminin önlenmesine destek olabiliyor.

    NAR VE NAR SUYU

    Nar özlerinin prostat kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı ve apopitozis ismi verilen hücre ölümünü hızlandırdığı ortaya çıktı.

    Nar suyunun ise içinde yer alan ellagitanninlerin prostat kanseri hücrelerini besleyen yeni damar oluşumu durdurduğu tespit edildi.

    Prostat sağlığı için tüketmeniz gereken gıdalar #2

    SOMON

    Somonda bulunan omega-3 yağ asitlerinin prostat kanser gelişimini önlemede, mevcut prostat kanserinin büyümesini ve ilerlemesini ise engellediği bilinmektedir.

    Prostat sağlığı için tüketmeniz gereken gıdalar #3

    KABAK ÇEKİRDEĞİ

    Kabak çekirdeğinin içindeki yağ, hormonların prostat hücrelerinin çoğalmasını tetiklemesine engel oluyor. Yine içerisindeki çinkonun prostat sağlığı içöçin destekleyici olduğu biliniyor.


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