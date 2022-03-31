Proteinlerin daha iyi emilimi için bunlara dikkat

Vücudumuzun her hücresi protein ile besleniyor. Her gün bol miktarda protein tüketmemiz şart. Peki ama protein tüketimi tek başına yeterli mi? Protein tüketiminde en yüksek verimi nasıl alırız?

Proteinleri, vücut sistemini çalıştıran ana yakıt maddesi şeklinde özetleyebiliriz. Çok sayıda işlev ve süreç için makrobesin maddesine ihtiyacımız var.

Proteinler hücreler, dokular, kaslar, organlar, kan, enzimler, hormonlar ve bağışıklık sistemimiz için temel yapı taşı olarak ihtiyaç duyduğumuz amino asitleri vücudumuza sağlar.

Proteinden yoksun kalmışsak bu sindirim sorunları, zayıflamış bir bağışıklık sistemi ve yorgunluk ile kendini gösterir.

HERGÜN TÜKETMEMİZ GEREKEN PROTEİN MİKTARI NEDİR?

Beslenme uzmanları, yetişkinlerin (19 ila 65 yaş arası) günde vücut ağırlığının kilogramı başına 0,8 g protein tüketmesini önermektedir. Bu, kadınlar için günde yaklaşık 48 gram ve erkekler için yaklaşık 57 gram proteine ​​tekabül eder.

Fiziksel olarak aktif insanların protein ihtiyacı daha fazladır. Bir kılavuz olarak, vücut ağırlığının kilogramı başına 1,9 gram ile hesaplayabilirsiniz. 65 yaş ve üstü kişiler de günlük 1.0 g protein/kg vücut ağırlığı tüketmelidir.

Bu miktarlara ulaşabilmek için menünüzde protein yönünden zengin besinler olmalıdır. Buna soya, mercimek ve bezelye gibi baklagiller, kuru yemişler ve tohumlar, tahıl ürünleri, balık, et, yumurta ve süt ürünleri dahildir. Proteinler vücudumuzda pek depolanamaz. Bu nedenle, gıda yoluyla sürekli bir tedarik gereklidir.

Günlük miktar aşılırsa, fazla protein yağa veya şekere dönüştürülür. Ancak uzun vadede çok fazla protein tüketmemelisiniz, çünkü bu böbreklere ve karaciğere zarar verebilir.

PROTEİNLERİN DAHA İYİ EMİLİMİ İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Proteini en iyi şekilde emmek için uygun şekilde sindirilmelidir. Bunun için yeterli mide asidine ihtiyacımız var. Enzimleri, daha sonra bağırsak duvarından emilen protein moleküllerini parçalar. Midede dengeli bir pH değeri de sindirimin devam etmesi için önemlidir. Elma sirkesi bu iş için biçilmiş kaftandır. Elma sirkesi su ile seyreltilerek pH'ı sabit tutar. Doğal enzimleri de diyetinize dahil edebilirsiniz.

Papaya, kivi veya ananas gibi meyveler doğal olarak protein sindirimini destekler. İçerdiği enzimler bromelain ve papain, proteini daha iyi emilebilmesi için yapı taşlarına ayırır.

Sindirim ağızda başlar. Yemeğinizi iyi çiğneyin. Tükürük, besinleri parçalayan enzimler içerir. Daha iyi protein emilimi için başka bir tavsiye de insülindir. Hormon salındığında, amino asitler kaslar tarafından daha iyi emilebilir. Bunu tam tahıllı ürünler, pirinç veya meyvelerde bulunan karmaşık karbonhidratlar tüketerek de başarabilirsiniz.

Proteinlerin emilimini bozan bir başka faktör de mide ekşimesi için kullanılan ilaçlar veya çeşitli enfeksiyonlarda kullanılan antibiyotikleri almak ve çok acele yemek yemektir. Bu konuda da dikkatli ve hassas davranılmalıdır.