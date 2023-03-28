RAMAZAN BOYUNCA DİKKAT EDİN: Canan Karatay'dan kritik uyarı! Pideyi bu şekilde tüketirseniz... Prof. Dr. Canan Karatay'dan Ramazan ayı tavsiyeleri geldi. Oruç tutanlara önerilerde bulunan Karatay, pidenin nasıl tüketilmesi gerektiğini de söyledi.

11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Kalabalık iftar sofralarında orucunu açanlar, aile kavramını yeniden hatırlıyor.

Tokun açın halinden anladığı bu ayda, küsler barışıyor ve yardıma ihtiyacı olanlara da el uzatılıyor.

Ramazan ayı tüm güzellikleriyle gelirken, Ramazan'ın simgesi pide ise sofralardaki yerini aldı.

Prof. Dr. Canan Karatay'dan da pide tüketimine ilişkin bazı tavsiyeler geldi.

Ramazan pidesine onay çıkan Canan Karatay, detay vermeden geçmedi.

Ramazan pidesinin yanı sıra Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerine de dikkati çeken Karatay, tüketilen besinlerden ve dinlenmeye kadar çarpıcı açıklamalar yaptı.

Canan Karatay tavsiyeleri

Canan Karatay, pidenin tam buğday unundan yapılmasını ve iç kısmını daha fazla tüketmek gerektiğini vurguladı.

Tam buğday sayesinde bağırsakların ihtiyacı olan lif sağlanmış oluyor. Bu da oruç süresinde duran bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor.

Öte yandan Canan Karatay, Ramazan ayında iftarı açarken mutlaka hurma ya da zeytinle açılması gerektiğinin altını çizdi. Bunun aynı sıra iftar ve sahur arası 2 litrelik suyun tüketiminin tamamlanmasını tavsiye etti.

Canan Karatay, sahurda mutlaka en az bir en fazla ise 2 tane az haşlanmış yumurta tüketilmesini istedi. Bu sayede vücudun gerekli protein ve kalsiyumu alacağını da söyledi.

Vücudun en çok ihtiyacı olan kafeini iftar sonrası bir fincan Türk kahvesi olduğunu altını çizen Karatay, baş ağrısından oruçluyken yaşanacak stres gibi ruhsal durumları engellediğini söyledi.

Canan Karatay, gün içindeki beslenme rutinin iftar ve sahur arasına çekilmesini önererek özellikle iftar sonrası bir saatlik yürüyüşün vücudun direncini artırdığının altını çizdi.