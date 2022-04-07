Ramazan’ın psikolojik faydaları: Sabır ve empati duygularını geliştiriyor

Orucun ve Ramazan ayının insan psikolojisine faydaları olduğunu belirten Psikolog Yaren Hamarat, “Ramazan ayı, kişinin sabır, empati duygularının pekiştirilmesi açısından oldukça önemlidir” dedi.

Ramazan ayında tutulan oruç, hem bedensel hem psikolojik açıdan bir çok fayda sağlıyor. İbadet dışında bireyde ruhen bir rahatlama sağladığını dile getiren Uzman Kinik Psikolog Yaren Hamarat, orucun faydaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının ve oruç tutmanın duygularımıza ve psikolojimize olumlu etkileri olduğunun altını çizen Hamarat, şu ifadeleri kullandı:

“Bir ay boyunca oruç tutup nefsimizi terbiye ederken aynı zamanda, ruhumuzu da dinginleştirmekteyiz. İnsana sabrı, kabullenmeyi, kendini ve duygularını kontrol etmeyi öğretmektedir. Böylece dini olarak doyum sağlarken ruhsal gelişimize de katkı sağlarız.

“Sonuçlandırmasıyla sabır ve duygu yönetimini ön plana çıkaracaktır”

Ramazan ayı, kişinin sabır, empati duygularının pekiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Öncelikle kişinin yeme dürtülerini bastırarak erteleyerek sonrasında bunu iftarla sonuçlandırmasıyla sabır ve duygu yönetimini ön plana çıkaracaktır. Aynı zamanda kişinin dini duygularını beslemektedir. Kişinin dini görevlerini yerine getirdiğinin bilincinde olması kişiye huzur verecektir. Toplumda davranışlarına eylemlerine daha dikkat edecek, tatmin duygusuyla dolacaktır.





“Merhamet ve şefkat duygularının artmasında oldukça etkili olacaktır”

Oruç yaz aylarında aç susuz kalmanın etkisiyle kişide sinir gerginlik ve tahammülsüzlük meydana getirse de adaptasyon sürecinden sonra, kişinin en önemli dürtülerini terbiye etmesi nedeniyle kişide dinginlik ve uyumluluk duyguları ortaya çıkmaktadır. Ramazan’ın aynı zamanda toplumsal birliktelik ve yardımlaşma unsurlarını içermesi kişi de manevi huzur, merhamet ve şefkat duygularının artmasında oldukça etkili olacaktır.

“Kişinin yalnızlık duygusuna ve benlik gelişimine oldukça katkısı olacaktır”

Ramazan, oruçla birlikte toplumla kaynaşmaya, birlikteliğe, kısacası iftar sofralarında kişinin sosyalleşmesine katkıda bulunacaktır. Ramazan sayesinde kişinin kendisini denetleme sistemi etkin olacaktır. Kötü alışkanlıkların yenilmesi bireylerin oruçla birlikte tıpkı organları gibi psikolojisini de yenilemesi kaçınılmaz olacaktır. Ramazan, iftar sofralarında sevdiklerimizle bir araya gelmemizi, maddi imkânı olmayan insanlara yardım eli uzatarak onlarla bir araya gelmemizi sağlamaktadır. Birlikteliğin, sosyalliğin oldukça aktif olduğu bir aydır. Kişinin yalnızlık duygusuna ve benlik gelişimine oldukça katkısı olacaktır.”





Oruç tutarken sinirli olanlara öneri

Oruç tutmanın, uzun süre açlık nedeniyle bazen sinirliliğe de yol açabileceğine dikkat çeken Hamarat, bu duyguyla başa çıkabilmemiz ve öfke kontrolünü sağlayabilmemiz adına şu önerilerde bulundu:

“Kişinin kendisine özel alan yaratması, öfke kontrolü açısından oldukça önemlidir. Bireylerin zevklerine hitap eden yüksek derecede enerjiye ihtiyaç duyulmayan hobilerle vakit geçirilmesi, puzzle, kitap okumak, boya yapmak, film izlemek, orta derecede egzersiz yapmak mental sağlığa iyi gelecektir.”

Sinirliliğin etkenlerinden birinin de uyku düzensizliği olabileceğini belirten Uzm. Klnk. Psk. Hamarat, düzenli uykunun ve hobilerin gerekli kontrolü sağlayacağını söyledi.

Hamarat, “Sosyallik açısından iftar sofralarımızın eskisi gibi kalabalık ve sesli olamayacağı kesin. Birlik beraberlikten bireysel hale dönüşmemiz bizi tabii ki yalnızlık duygusuna kapılmamızı ve derin bir umutsuzluğa doğru gitmemizde bir etken. Bizleri iletişimsizlik, şefkat duygularından eskiye nazaran mahrum etmesi, üzüntü ve kaygı yaşamamıza yol açıyor.” dedi.

PSİKOLOJİK AÇIDAN SAĞLIKLI BİR RAMAZAN İÇİN 5 ÖNERİ

Psikolojik açıdan Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin mümkün olabileceğinin altını çizen Hamarat, şu tavsiyelerde bulundu:

“Spor yapmak. Hobilerle ilgilenme. Uyku düzeninin oluşturulması. Yardımlaşmak. Müzik dinlemek.”