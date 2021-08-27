Romatoid artrit ağrılarını tetikleyen en yaygın 6 faktör

Eklem yerlerinin iltihaplanmasıyla birlikte ağrılara sebep olan romatoid artrit hastalığını tetikleyen faktörleri öğrenmeye ne dersiniz?

Sürekli semptomlara sahip olma eğiliminde olan bazı kronik durumların aksine, romatoid artritte (RA), işlerin kötüleştiği anlar ve ardından kendilerini daha iyi hissettikleri dönemler olur. Bu alevlenmeler, yoğun semptom dönemleri bilindiği için eklemlerde aşırı ağrı, şişme ve sertliğe neden olabilir ve bu da günlük aktivitelerinizi gerçekleştirmenizi zorlaştırır.

Ama bu alevlenmelere ne sebep oluyor? Bu, herkese uyan tek tip bir soru değil. Romatoid artrit hastaları, hava koşullarından uykusuzluğa kadar oldukça çeşitli tetikleyicilere sahip olabilir. Bu nedenle, kendi işaret fişeklerinize neyin neden olabileceğini fark etmek çok önemli olabilir. Örneğin, yüksek stres anları ile semptomlarınızın kötüleşmesi arasında bir bağlantı olduğunu görmek, bu tetikleyicileri yolun aşağısında önlemek için adımlar atmanıza yardımcı olabilir. Dikkat edilmesi gereken en yaygın tetikleyicilerden bazıları şunlardır:

1. YETERİNCE UYUMAMAK

Romatoid artrit, iltihaplı bir hastalıktır ve vücudunuzdaki iltihaplanma miktarı ne kadar uyuduğunuzdan etkilenebilir. Araştırmalar, uyku yoksunluğunun ağrı eşiklerini düşürürken inflamatuar belirteçlerin seviyelerini yükseltebileceğini gösteriyor. Ağrı daha sonra daha fazla uyku sorununa neden olduğundan, bu tehlikeli bir döngü başlatabilir.

Bu durum, romatoid artrit hastalarının yüzde 60'ının neden uyku sorunu yaşadığını açıklayabilir. Mükemmel bir çözüm yok, ancak yatmadan bir saat önce telefon tarzı aletlerden uzak durmak ve günün ilerleyen saatlerinde kafeinden kaçınmak gibi şeyler yardımcı olabilir. Romatologunuzla herhangi bir uyku sorunu hakkında konuşmanız da önemlidir; ağrılarınızı azaltabilecek bazı romatoid artrit ilaçları vardır ve bunlar tedavi planınızı değiştirebilirler.

2. PSİKOLOJİK SORUNLAR

Ne kadar stresli hissederseniz, hastalığın alevlenme olasılığı o kadar artar. Belirtilerinizi ateşleyen sadece stres değil; depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozukluklarıdır. Bunun nedeni stresle ilişkili hormonlardaki artış ve daha yüksek inflamasyon seviyeleri olabilir.

Romatoid artrit gibi ağrılı kronik hastalıkları olan kişiler, genellikle endişeleri ve korkuları hakkında bir terapistle konuşmaktan fayda görürler. Geçmişte bir psikologdan yardım almadıysanız, diğer RA hastalarıyla çalışma deneyimi olan biri için romatologunuzdan bir öneri isteyebilirsiniz.

3. HAVA DEĞİŞİMLERİ

Soğuk cephenin eklemlerinizle ne ilgisi var? Aslında çok. Bu durum RA hastalığının en yaygın tetikleyicilerinden biridir. Bazı araştırmalar, daha güneşli, daha az nemli günlerin, yağmurlu ve nemli günlerden daha iyi semptomlara yol açtığını gösteriyor. Diğer araştırmalar, havadaki ani değişimin işaret fişeklerine neden olduğunu gösteriyor. Hava kaynaklı tetiklenen ağrılar yaşamayı zorlaştırıyorsa, onları daha iyi kontrol etmek için neler yapabileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşabilirsiniz.

4. SİGARA İÇMEK

İşte, sigarayı bırakmak için bir neden daha. Sigara içen kişilerde romatoid artrit hastalığı semptomları görülme olasılığı daha yüksektir. Başka bir deyişle, daha fazla iltihap ve ağrı demektir. Yine de iyi haberler var: Araştırmalar, mevcut sigara içenlerin daha fazla RA belirtilerine sahip olduğunu gösterse de, bıraktıklarında, hiç sigara içmemiş insanlarla aynı miktarda oluyorlar.

5. BELİRLİ YİYECEKLERİ YEMEK

Belirli gıdaların alevlenmeleri tetikleyebileceğini gösteren çok fazla araştırma yok, ancak birçok romatoid artrit hastası bir bağlantı olduğunu fark ediyor. Hastalardan bazıları, belirli yiyecekleri yedikten sonra kendilerini mutsuz hissettiklerini söylüyor. Araştırmalar benzer türde geri bildirimler gösteriyor ve hastaların kırmızı et, alkol ve soda gibi şeylerin semptomları daha da kötüleştirdiğini söylediğini belirtiyor. Genel olarak, çok fazla meyve ve sebze içeren ve çok fazla işlenmiş gıda içermeyen kalp dostu bir diyeti uygulamakta fayda var. Yediklerinizle ağrı arasında bir bağlantı olabileceğinden şüphelenmeye başlarsanız, suçlanacak belirli bir şey olup olmadığını görmek için bir yemek günlüğü tutun.

6. SOĞUK ALGINLIĞI VE BAŞKA ENFEKSİYONA SAHİP OLMAK

Hastalanmak, ağrılı artrit semptomlarına yol açan bir zincirleme reaksiyon başlatabilir. Enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminizi daha da aktif hale getirerek kendi eklemlerinize saldırma olasılığını artırabilir. Ayrıca hastalar, antibiyotik kullanıyorlarsa genellikle romatoid artrit ilaçlarını almayı bırakmalarını söylenir. Bu durum, kombinasyon oluşumuna yol açabilir. Reçete edilen ilaçlar sıklıkla bağışıklık sistemini baskıladığı için romatoid artrit hastalarının hastalanmaması daha zor olabilir. Bu nedenle, her yıl grip aşısı olmak, ellerinizi sık sık yıkamak ve hasta olan diğer insanlardan kaçınmak gibi riskinizi azaltmak çok önemlidir.