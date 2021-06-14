Ruh halini iyileştiren 7 gıda

Sağlıklı beslenme, ruh halini yükseltmek için en iyi yardımcıdır ve kendi başlarına mucizevi olmasalar da sağlıklı bir diyetle birlikte sizi daha iyi hissettirebilecek yiyecekler bazı gıdalar vardır.

Zihinsel sağlığımızın durumunu etkileyebilecek çok sayıda faktör vardır ve aktif bir yaşam tarzı ve çeşitli ve dengeli bir diyet, kendimizi daha iyi hissetmemize olumlu bir şekilde katkıda bulunabilir.

Psikolojik, kalp, damar ve sindirim sağlığı gibi genel sağlığımızı korumanın en iyi yolu, günlük egzersiz yapmak ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağlayan çeşitli ve dengeli bir diyet izlemektir.

Ruh halimiz üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olabilecek tek başına bir besin yoktur ancak genel olarak sağlıklı bir diyet, ruh halini iyileştirebilir.

Genel olarak, sebze, meyve veya yağlı balık gibi gıdaların tüketiminin daha iyi bir zihin durumu ile ilişkili olduğu görülmüştür, çünkü kısmen bu tür gıdaları tüketen kişilerin egzersiz yapmak, sigara içmemek, alkol kullanmamak gibi daha iyi alışkanlıklara sahip olma eğilimi vardır.

Öte yandan, düşük beslenme yoğunluğuna sahip ultra işlenmiş gıdalar ve alkol tüketimi, daha düşük bir ruh hali ve daha zayıf bir bilişsel işleve neden olmaktadır.

TOKSİK GIDALARDAN UZAK DURUN

Anında mutluluğa ulaşmanızı veya yorgunluğu azaltmanızı sağlayan mucizevi besinler veya sihirli tarifler yoktur. İyi hissetmek için her gün egzersiz yapmak, besin yoğunluğu yüksek yiyecekler yemek ve bize yalnızca şeker, yağ veya alkol gibi nörodepresan toksinler sağlayan yiyeceklerden kaçınmak hayati derecede önemlidir.

Bu nedenle, moralinizi yükselten benzersiz bir yiyecek arıyorsanız, onu bulamazsınız, ancak sağlıklı bir diyetle birlikte tüketildiğinde daha fazla enerjiye sahip olmanıza ve geçmeyen yorgunluğun üstesinden gelmenize yardımcı olabilecek bir dizi yiyecek vardır.

ANAHTAR MADDE: TRİPTOFAN

Birkaç kez vurguladığımız gibi; yorgunluğun, sinirliliğin üstesinden gelmenize, ruh halinizi iyileştirmenize ve uykunuzu düzenlemenize yardımcı olan mucizevi yiyecekler yoktur. Ancak önemli bir madde içerdiğinden diyetinize dahil etmeniz gereken bazı maddeler vardır: Triptofan.

Serotoninin (ruh halini düzenleyen bir hormon) ve melatoninin (uykuyu düzenleyen hormon) öncüsü olarak triptofanın katkısı vücut için gereklidir. Tavuk, hindi, yumurta, yulaf, soya fasulyesi ve kakaoda iyi miktarda bulunur.

Ruh halimizi iyileştirmek ve yorgunluğu beslenme yoluyla yenmek için, diyetimizin iyileştirilebilecek yönlerini düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için gerekli adımlar; kaliteli protein alımı (yumurta, balık ve tavuk, et ve vejeteryan diyetlerinde daha fazla miktarda bakliyat), sağlıklı yağlar (zeytinyağı, yağlı tohumlar, tuz eklenmemiş kuruyemişler), karbonhidratlar, bol miktarda meyve ve sebze ve su tüketimidir. Bunlar haricinde fermente ürünler de (yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi) duygusal sağlığı etkileyen iyi bir probiyotik kaynağıdır.

Bunlar haricinde ruh halinizi iyileştirmek için alışveriş listenize eklemeyi bırakmamanız gereken gıdalar şunlardır:

BADEM

Badem, en enerjik gıdalardan biridir, normal kolesterol seviyelerinin korunmasına katkıda bulunan doymamış yağ asitleri, normal enerji metabolizmasını destekleyen fosfor, sinir sisteminin normal çalışmasına yardımcı olan potasyum, kemik sağlığını destekleyen kalsiyum, yorgunlukla mücadeleye yardımcı olan magnezyum ve son olarak hücrelerin oksidatif hasara karşı korunmasına katkıda bulunan E vitamini içerir.

YUMURTA

Yumurta, içerdiği proteinler sayesinde tüm aktivitelerle başa çıkmak için gerekli besinleri sağladığından güne başlamak için en çok önerilen besinlerden biridir. A, D, E ve K vitaminlerinin iyi bir kaynağıdır ve folik asit içer. Sinir sistemi ve kasların normal çalışmasına ve ayrıca normal kan basıncının korunmasına katkıda bulunan mineraller, sodyum ve potasyum bakımından zengindir.

BİTTER ÇİKOLATA

Kakao damak tadı ve sağlık için harikadır. Tohum, toz veya saf çikolata şeklinde alınabilir. Kakao, sağlık için çok faydalı olan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içerir. Ancak üretim sürecine bağlı olarak antioksidan içeriği yüzde 90'a kadarı kaybolabileceğinden, çikolata çeşidinin nasıl seçileceğini bilmek çok önemlidir. Aynı zamanda, serotonin ve melatonin öncüsü olan esansiyel bir amino asit olan triptofan ve kakaonun bazı yararlı etkilerinden sorumlu olan teobromin içerir. Ancak çikolata türlerinin en az yüzde 70 kakao şçermesi gerektiğini ve mümkün olan en yüksek saf kakao konsantrasyonuyla tüketilmesi gerektiğini unutmayın.

BAL

Balın bileşimi, toplandığı bölgeye veya iklime göre büyük farklılıklar gösterir, ancak genellikle karbonhidratlar (glikoz ve fruktoz) bakımından zengindir. Bu nedenle tüketimi vücudumuza enerji sağlar. Ayrıca, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olan orta düzeyde çinko içerir ve çeşitli enzimler, amino asitler, organik asitler, aromatik maddeler açısından zengindir.

MUZ

Enerjik bir meyvedir, potasyum, folik asit, B6 vitamini bakımından zengindir, sinir sisteminin normal işleyişini sürdürmeye yardımcı olur, normal enerji metabolizmasına yardımcı olur ve yorgunluk ve bitkinliği azaltır. Ayrıca bol lif içerdiğinden tok tutma gücü yüksektir ve sindirim sağlığını geliştirir.

YAĞLI BALIKLAR

Somon gibi yağlı balıklar omega 3 yağ asitleri kaynağıdır. Dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile birlikte alınan omega 3 (DHA ve EPA), beyin ve kalp fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur. Bu nedenle haftada 2-3 porsiyon balık yenilmesi tavsiye edilir. Somon balığı gibi balıklardan bahsetmişken, iyi bir protein ve fosfor kaynağı olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca yorgunluk ve bitkinlik hissini azaltmaya yardımcı olan B6 ve B12 vitaminleri ile niasinin önemli bir kaynağıdır. Kemikleri ve kasları normal durumda tutmaya yardımcı olduğu için D vitamininden de bahsetmeden geçemeyiz.

DOMATES

Domates, temel olarak yüksek A vitamini ve C vitamini içeriği ile öne çıkıyor. Domates, bağışıklık sisteminin normal çalışmasına katkıda bulunan bu vitaminlerin günlük ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılar. Domates ayrıca içerdiği likopen adındaki bir antioksidan ile çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlar. Genel sağlığı iyileştiren domates, ruh haline ve yorgunluk durumları için çok önemli bir besindir.