Saati kontrol etme alışkanlığı uykuyu kaçırıyor

Uyku, dinç hissetmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek için oldukça büyük öneme sahip. İyi uyku hakkında ipuçları veren Psikiyatrist Dr. Yaşar, "Saati kontrol etmek uykunuzu kaçırabilir" dedi.

Uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta zorlananlar için önerilerde bulunan Psikiyatrist Dr. Alişan Burak Yaşar, yatakta uyanık olarak çok fazla vakit geçirmek yerine, gerçekten uykulu hissedildiğinde uyumaya çalışmanın, uyku kalitesini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

20 dakika veya daha uzun bir süre boyunca tekrar uyunamadığı durumlarda kalkıp uykulu hissedene kadar beklemek ve daha sonra tekrar denemenin uykuya dalmayı kolaylaştıracağını ifade eden Yaşar, "Yatağınızı uyumak dışında başka bir amaçla kullanmamaya özen göstermelisiniz. Böylece vücudunuz yatağı uyku ile ilişkilendirecektir ve uyumak daha kolay olacaktır” dedi.

KALİTELİ UYKU İÇİN İPUÇLARI

Yatmadan önce yapılan 15 dakika esneme/gevşeme hareketlerinin faydalı olacağını söyleyen Yaşar, geceleri sık sık saati kontrol etmenin uykuyu kaırabileceğini ve uykusuzluk durumuna ilişkin olumsuz düşüncelerini pekiştirebileceğini söyledi. Sağlıklı ve dengeli bir diyetin de iyi uykuya yardımcı olabileceğini söyleyen Yaşar, "Yatmadan hemen önce ağır bir yemek tüketmek uykunuzu bölebilir” dedi.

Yatağın ve yatak odasının uyumak için sessiz ve rahat olmasının önemli olduğunu vurgulayan Yaşar, sabahın erken saatlerinde gelen ışığı bloke etmek için perdeleri çekmek, göz maskesi kullanmak ve eğer gürültü varsa kulak tıkacı takmanın iyi bir fikir olabileceğini söyledi.

Kötü bir gece uykusundan sonra yorgun hissedilse dahi gün içindeki aktivitelerin planlandığı şekilde yapılmasının uyku kalitesi açısından faydalı olacağını ifade eden Yaşar, "Eğer gece uykunuzu alamadıysanız, gün içerisinde ne kadar kafein tüketseniz de bu bir gece önceki uykunuzu telafi edemez, aksine o gece alacağınız uykuyu da negatif yönde etkiler” şeklinde konuştu.