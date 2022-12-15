Sabaha kadar ciğerleri temizliyor! Uyumadan önce kakuleli yoğurt yiyin, bakın neler olacak...

Aroması ve faydalarıyla değerli baharatlar arasında yer alan kakule, yoğurt ile birlikte tüketilebiliyor. İşte kakuleli yoğurt karışımının inanılmaz etkileri...

Zencefilgiller familyasından olan kakule, oldukça değerli bir baharattır.

Sindirim sistemi başta olmak üzere iç organların temizlenmesinde, kan şekerinin dengelenmesinde, mide rahatsızlıklarında ve birçok hastalıkta şifa verir.

Kakule çay, tatlı, kahve, baklagil ve daha sayısız çeşit tarifte aroma verici özelliği ile kullanılır.

Tohum halindeki kakule bitkisi dövülerek toz haline getirilir ve bu şekilde tüketilmeye hazır olur.

Kakuleyi özellikle yoğurtla tüketmek de tavsiye ediliyor. Kakuleli yoğurt karışımını düzenli olarak yemek, sağlığa bakın ne faydalar sağlıyor.

Kakuleli yoğurdun faydası

Yüksek protein ve prebiyotik kaynağı olan yoğurt, baharatlı karışım seçenekleriyle daha yararlı hale geliyor.

Çeşitli yoğurt kürleri deneyerek alternatif iyileşme seçeneklerini yapanlar, son zamanlarda kakuleden de sıkça faydalanıyor.

Kakule tozunu yoğurtla karıştırıp uyumadan önce yemek gece boyunca vücudun sindirim sistemini düzenlemesini ve mikropları kırmasını sağlıyor.

Bağışıklık sistemini çelik gibi yapan yoğurt-kakule karışımını her gece 1 kase tüketebilirsiniz.