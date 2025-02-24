Sabahları bir kaşık atın, mideyi Ramazan'a hazırlayın...

Yağmur Uçar

On bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşmak üzere olan Müslümanlar, bir ay boyunca oruçlu olacak.

Midenin alışma sürecini daha hızlı atlatmak ve açlıktan kaynaklı sorun yaşamamak adına, şimdiden önlem almak gerekiyor.

Mide ağrısı, gaz, spazm gibi durumları engellemek için doğal mide koruyucular tercih ediliyor.

En kıymetlisi ise "tahin".

Ramazan'dan önce sabahları 1 kaşık tahin içmek, bakın mideye ne faydalar sağlıyor.

TAHİNİN MİDEYE FAYDASI

Tahin, yüksek miktarda lif içerir, bu da sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Tahin, asidik mide problemlerine karşı yatıştırıcı etki yapabilir. Mide asidini dengeler, bu da mide ekşimesi ve reflü gibi durumların önlenmesine yardımcı olabilir.

İçeriğindeki sağlıklı yağlar, mide duvarını koruyarak irritasyon ve ülser gibi mide problemlerinin riskini azaltabilir.

Tahin, sakinleştirici özelliklere sahip olup, mideyi rahatlatabilir. Özellikle stres veya gerginlik nedeniyle oluşan mide ağrılarını hafifletebilir.