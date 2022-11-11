Sabahları egzersiz yapmak için 10 neden

Sabahları egzersiz yapmak için 10 neden

Sabahları egzersiz yapmak, sağlık için oldukça önemlidir. Egzersiz yapan kişiler hem ruh hem de beden sağlıklarına katkı sağlar. Egzersizler sayesinde gün geneli daha kaliteli geçer.

Sğor vüuct için oldukça faydalı. Sağlıklı bir zihin ve vücut, spor yapan insanlarda daha çok bulunur. Bu nedenle düzenli spor yapmak gerekiyor.

Gün içinde spor yapmaya vakit bulamayanlar, gün başlamadan mutlaka egzersiz yapmalı ve bunu rutin haline getirmeli.

Sabahları yapılan egzersizler, gün içinde sizi zinde tutar ve günün geri kalanında daha canlı olmanızı sağlar.

Yoğun iş ve şehir stresine kısa bir ara vermek yine sabah egzersizleri sayesinde olacaktır. İlk başlarda üşengeçlik yapabilirsiniz.

Ancak sabah ezgersizlerine alıştığınızda, bırakmak istemeyecek ve hayatınıza yayacaksınız. Bu egzersizleri yapmaya başlamadan önce neden arayanlarımız da yok değil..

Bazı kişiler sabah yapılan egzersizlerin neye iyi geldiğini merak ediyor ve nedenlerini öğrenmek istiyor.

İşte sabah ezgersiz yapmanızı sağlayacak 10 neden!

Sabahları egzersiz yapmak için 10 neden

- Sabah yaptığınız egzersizler sayesinde, daha uyanık ve zinde olursunuz. Gece uyumakta zorluk çektiyseniz, sabah egzersizi sizi kendinize getirebilir.

- Enerjiniz genel olarak daha yüksek olur. Daha güler yüzlü ve aktif olursunuz. Bu durum iş hayatınıza yansır ve olumlu geri dönüşler alabilirsiniz.

-Fiziksel aktivite, günün hangi saatinde yaptığınızdan bağımsız olarak daha iyi odaklanmanızı ve daha iyi konsantre olmanızı sağlar. Gün içinde birden fazla toplantınız varsa, bu egzersizler kurtarıcınız olur.

- Ruh haliniz daha iyi olur. Depresyona girmekten kurtulursunuz. Psikolojinizi bozan durumları, egzersiz sırasında unutmanız kolaylaşır. Fiziksel aktivite stres için doğal bir çözümdür.

-Kilo kaybını destekler. Sabah egzersiz yapmak, kilo vermek açısından daha etkili olabilir. Hem sağlıkla hem de ruhunuzu destekleyecek şekilde kilo verebilirsiniz.

-Daha aktif bir yaşam tarzı yaşamaya çalışıyorsanız, sabah egzersizi bu konuda size yardımcı olabilir. Çünkü sabah yapacağınız egzersizler, sizi zinde tutar ve gün genelinde tembellikten kaçınmanızı sağlar.

-Fiziksel aktivite, tip 1 diyabeti kontrol altına alma konusunda önemlidir. Kan şekerinizi düzenler ve sağlığınıza katkı verir.

-Sabah saatlerinde egzersiz yapmak, gece ihtiyacınız olan uykuyu almanızı sağlayabilir. Uyku kaliteniz artar ve cildiniz canlılığını geri kazanır. Dinelnmiş bir cilt ve vücut, sizi gün içinde motive eder.

- Egzersiz sonrası ışıldayan cildin keyfini sabahın erken saatlerinden itibaren çıkarmaya başlarsınız. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi, egzersizler cildin daha güzel gözükmesine destek olur.

-Sabah egzersiz yaptığınızda metabolizmanıza sağladığı katkıdan gün boyunca faydalanabilirsiniz. Bu sayede gün boyunca kalori yakmaya devam edebilirsiniz.