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    Saç beyazlamasına son veriyor! İbn-i Sina'nın binlerce yıllık reçetesi..

    İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını önleyen binlerce yıllık reçetesi ile bu sorundan kurtulabilirsiniz..
    • 09.08.2022 - 13:59
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    Saç beyazlamasına son veriyor! İbn-i Sina'nın binlerce yıllık reçetesi..

    Saç sorunları arasında en çok rahatsızlık veren konulardan biriside şüphesiz saç beyazlaması olarak kabul ediyor.Kadın erkek demeden herkesin ortak sorunu olan saç beyazlamasına İbn-i Sina'nın binlerce yıllık reçetesiyle son verebilirsiniz.

    İbn-i Sina’nın saç beyazlamasını önleyen yağ önerileri sayesinde bu sorunla baş edebilirsiniz.

    Saç beyazlamasına son veriyor! İbn-i Sina nın binlerce yıllık reçetesi.. #1

    İşte İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını engelleyen 6 farklı yağ çeşidi..

    Karasakız

    Trakya bölgesinde yetişen karasakız bir üzüm türüdür.İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını önleyen yağ önerileri arasında yer almaktadır.

    Sıcak yağlar (katran)

    Katran ülkemizin birçok noktasında yetişen bir bitkidir. Doğanın mucizelerinden olan katran bitkisi ile saç beyazlamasını önleyebilirsiniz.

    Keçiboynuzu yağı

    Keçiboynuzu besleyici değerleri oldukça yüksek bir besindir.İçeriğinde bulunan mineral ve vitaminler besleyici özelliğe sahiptir.İbn-i Sina'nın reçetesine göre keçiboynuzu yağı saç beyazlamını önlemektedir.

    Çörek otu yağı

    Mutfaklarımızda sıkça kullanılan çörek otu ve çörek otu yağının birçok faydası bulunmaktadır. Çörek otu ve çörek otu yağına ilgi hergün artarak devam etmektedir.

    Ban otu yağı

    Ban otu yağı hem saç çıkarma konusunda hem de saç beyazlamasını önleme konusunda etkili bir besindir..

    Yabani zeytinyağı

    Delice zeytinyağı güçsüz saç köklerinin güçlenmesini sağlamasıyla bilinir.Saç beyazlamasını önlemek için kullanılabilir.


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