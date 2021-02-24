Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi? Koronavirüsten sonra saç dökülmesi olur mu?

Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi? Koronavirüsten sonra saç dökülmesi olur mu?

Yoğun bir şekilde saç dökülmesi yaşayan veya koronavirüs atlattıktan sonra saçlarında dökülmeler meydana gelen insanlar, ikisi arasındaki ilişkiye dair araştırmalarını sürdürüyor.

Çin’de yapılan yeni bir araştırma, Covid-19’u yenen ortalama her 5 kişiden birinin 6 aydan daha uzun süren saç dökülme problemi yaşadığını ortaya koydu.

Yapılan bilimsel çalışmalar da koronavirüs sonrası geç dönemde nefes darlığı, öksürük, halsizlik, koku almama gibi belirtilerin yanı sıra neredeyse 4 hastanın birinde saç dökülmesi yaşanıyor.

The Lancet dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları saç dökülmesinin stres verici olayların ardından çıkan normal bir psikolojik reaksiyon olduğunu ve kısa bir süre sonra ortadan kaybolduğunu belirtti.

Ancak, araştırmacılar 6 aydan daha uzun süren saç dökülmesinin endişe verici olabileceğini ve buna koronavirüs sonucunda olduğunu ifade etti.

Peki koronavirüs geçirenlerde aşırı saç dökülmesi normal mi, saç dökülmesi korona belirtisi sayılır mı? İşte detaylar..

SAÇ DÖKÜLMESİ KORONAVİRÜS BELİRTİSİ Mİ?

geçirenlerde hastalık sonrası saçlarda dökülme görülebilmektedir, ancak saçların dökülmesi koronavirüs belirtileri arasında sayılmamaktadır. Bu nedenle saçı dökülen hastaların koronavirüs hastası mıyım diye endişe duymasını gerektirecek bir kanıt bulunmamaktadır.

Yani saçları yoğun şekilde dökülen, ancak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri olmayan kişilerin koronavirüs testi yaptırmasına gerek yoktur.

KORONAVİRÜSTEN SONRA SAÇ DÖKÜLMESİ OLUR MU?

Sağlıklı bir insan bile günde 70 ve 100 tel arası saç kaybetmektedir. Ancak bu sayıda bir artış gözlemlendiğinde ciddiye almak gerekir.

Vücudun maruz kaldığı her türlü stres, enfeksiyon, travma, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybıyla giden diyetler, bazı ilaçlar, doğum sonrası hormonal değişiklikler, tiroit hastalıkları ve demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan faktörler saç dökülmelerine neden olabilmektedir.

Bu faktörlerin etkisiyle dinlenme döneminde olan saçlar birkaç sonrasında dökülerek vücuttan atılabilmektedir.

Koronavirüs sürecinde yaşanan yoğun stres, yüksek ateş ve ilaçların muhtemel yan etkileri nedeniyle enfeksiyondan 2-4 ay sonra saç dökülmesi görülebilmektedir.