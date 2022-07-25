Petrol
101.16
0.97%
Euro
18.2698
0.38%
Dolar
17.8336
0.35%
Altın
989.73
0.68%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.111
-3.58%
BTXN Coin
10.16
-4.95%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Saç dökülmesini azaltan mucizevi 4 yöntem!

    Bir çok kişinin kokrulu rüyası olan saç dökülmesine doğal yöntemler ile dur demek mümkün.İşte saç köklerini besleyerek saç dökülmesini azaltan o yöntemler...
    • 25.07.2022 - 15:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Saç dökülmesini azaltan mucizevi 4 yöntem!

    Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlar arasında yer alan saç dökülmesi problemini azaltmak için bazı doğal yöntemler bulunuyor.Bu yöntemleri deneyerek sonuç elde etmeniz münkün.

    Saç köklerini güçlendirerek dökülmeyi önleyen bu kürleri düzenli olarak yapmanız gerekiyor.Erkek ve kadınların en büyük sorunu olan saç dökülmesini en aza indirmenizi sağlayacak 4 kürü sizler için derledik.İşte o kürler..

    Saç dökülmesini azaltan mucizevi 4 yöntem! #1

    Kabak çekirdeği

    Bir çay kaşığı kadar kabak çekirdeği yağı ile zeytinyağını harmanlayarak saçlarınıza uygulayın.Bir gece kafanız bu şekilde kaldıktan sonra temizleyebilirsiniz.Bu işlemi haftada iki kez tekrarlayarak sonuç elde edebilirsiniz.

    Hindistan cevizi yağı

    Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi yağını çok az bir süre ısıtın ardından kafanıza sürerek uygulayın.Ortalama 4-5 saat kadar kafanızı temizleyin.Bu işlemi haftada 2 kez yapabilirsiniz.

    Nane yağı

    4-5 damla nane yağını su ile biraz seyreltin ve sonrasında kafa derinize uygulayın.İşlemi yaptıktan sonra kafanızı sıcak bir havlu ile kapatın ve yaklaşık yarım saat sonra kafanızı açarak temizleyin.

    Zeytinyağı

    5-10 saniye kadar zeytinyağını ısıttıktan sonra kafanıza masaj yaparak sürün.En az bir saat kafanızda kalmasının ardından temizleyebilirsiniz.Bu işlemi haftada minimum 2 kez uygulayabilirsiniz.


    İlginizi Çekebilir

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı
    Ekonomi

    Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı

    Messi ile Sergio Ramos, PSG'de tartıştı
    Dünyadan futbol

    Messi ile Sergio Ramos, PSG'de tartıştı

    Görüş Bildir