Saç dökülmesini azaltan mucizevi 4 yöntem!

Bir çok kişinin kokrulu rüyası olan saç dökülmesine doğal yöntemler ile dur demek mümkün.İşte saç köklerini besleyerek saç dökülmesini azaltan o yöntemler...

Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlar arasında yer alan saç dökülmesi problemini azaltmak için bazı doğal yöntemler bulunuyor.Bu yöntemleri deneyerek sonuç elde etmeniz münkün.

Saç köklerini güçlendirerek dökülmeyi önleyen bu kürleri düzenli olarak yapmanız gerekiyor.Erkek ve kadınların en büyük sorunu olan saç dökülmesini en aza indirmenizi sağlayacak 4 kürü sizler için derledik.İşte o kürler..

Kabak çekirdeği

Bir çay kaşığı kadar kabak çekirdeği yağı ile zeytinyağını harmanlayarak saçlarınıza uygulayın.Bir gece kafanız bu şekilde kaldıktan sonra temizleyebilirsiniz.Bu işlemi haftada iki kez tekrarlayarak sonuç elde edebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı

Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi yağını çok az bir süre ısıtın ardından kafanıza sürerek uygulayın.Ortalama 4-5 saat kadar kafanızı temizleyin.Bu işlemi haftada 2 kez yapabilirsiniz.

Nane yağı

4-5 damla nane yağını su ile biraz seyreltin ve sonrasında kafa derinize uygulayın.İşlemi yaptıktan sonra kafanızı sıcak bir havlu ile kapatın ve yaklaşık yarım saat sonra kafanızı açarak temizleyin.

Zeytinyağı

5-10 saniye kadar zeytinyağını ısıttıktan sonra kafanıza masaj yaparak sürün.En az bir saat kafanızda kalmasının ardından temizleyebilirsiniz.Bu işlemi haftada minimum 2 kez uygulayabilirsiniz.