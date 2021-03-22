Saç ekimi erkekler kadar, kadınlar tarafından da tercih ediliyor

Saç Ekimi, kalıcı büyüyen saçları kafa derisinin arkasından kel ve seyrelmiş bölgelere taşıyan küçük bir cerrahi işlemdir.

Saç ekimi hem erkekler hem de kadınlar için en ödüllendirici prosedürlerden biri olabilir. Baştan sona prosedür, sadece kendinize yapılan bir finansal yatırım değil, aynı zamanda bir zaman yatırımıdır. İlk saç ekim prosedüründen büyümenin dolgunluğuna kadar tam döngü büyümesi 9 aydan 1 yıla kadar sürer, bu nedenle ilk seferde doğru ve güvenilir bir saç ekimi planlamak kesinlikle çok önemlidir. Aksi takdirde, daha kalın ve daha dolgun saçlara yolculuğunuz birkaç yıldan fazla sürebilir.

Saç Ekimi, kalıcı büyüyen saçları kafa derisinin arkasından kel ve seyrelmiş bölgelere taşıyan küçük bir cerrahi işlemdir .

Bir dereceye kadar saç dökülmesi yaşayan hemen hemen her erkek veya kadın hasta olabilir. Çoğu hasta bir veya iki gün içinde normal rutinlerine döner!

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDENLERİNİ DR. LEYLA ARVAS’A SORDUK!

Saç Kaybı “Alopesi olarak bilinir”

Tıbbi olarak alopesi olarak bilinen Saç Dökülmesi yaygındır ve çoğu insanı yaşamlarının farklı dönemlerinde etkileyebilir. Saç dökülmesine neden olan faktörler basitten karmaşığa kadar değişebilir. Saç dökülmesi, kökten uzadıktan sonra kırılan saçları değil, özellikle kafa derisinde azalan saç büyümesini ifade eder. Bazen saç dökülmesi kalıcı olabilirken bazı zamanlar da geçicidir. Her iki durumda da hem erkek hem de kadınları tedavi etmek mümkündür.

Genetik “Androgenetik Alopesi olarak bilinir”

Saç dökülmesinin nedeni genellikle önceden belirlenmiş genetiktir - istatistikler, 3 erkekten 2'sinin altmış yaşından önce saç dökülmesi yaşayacağını söylüyor. Ağırlıklı olarak, saç dökülmesinden kadınlardan daha fazla erkek etkilenir, bu nedenle erkeklerde genetik durumun ortak adı erkek tipi kelliktir. Bu durumda saç dökülmesi genç yaşlarda ve yirmili yaşlarda ortaya çıkabilir. Kadınlar, saçlarının inceldiğini ve bölümlerinin genişlediğini fark ettikleri kadar, alında gerileyen saç çizgisini fark edemezler.

Beslenme Bozukluğu

Aşırı diyet ve vücudun gerekli protein ve besinlerden mahrum bırakılması, saç büyüme döngümüz üzerinde derin negatif bir etkiye sahip olabilir. Bu neden diğerlerinden daha nadir olsa da, zayıf bir diyet uyguladığınızı ve bunun katkıda bulunan bir faktör olabileceğini bilip bilmediğinizi dikkate almanız gerekir. Çok fazla A vitamini olabileceği gibi, B vitamini eksikliği de bir faktör olabilir! Saç dökülmesine katkıda bulunan faktör diyet olduğunda, saç dökülmesi genellikle geçicidir ve kişinin sağlık düzenindeki değişikliklerle durdurulabilir.

Yaşlanma Ve Stres

Zaman ilerledikçe her iki cinsiyet de saç dökülmesinin fizyolojik belirtilerini fark edebilir ve insanlar 30'lu yaşlara geldiğinde saç kökleri, vücudumuzun her yerinde olduğu gibi yaşlanacak ve folikül bozulduğu için saç dökülmesine neden olabilmektedir.

FUE Saç Ekimi Nedir? Dr.Leyla Arvas Detaylandırdı!

FUE saç ekimi “Foliküler Ünite Ekstraksiyonu”, geleneksel şerit cerrahisine çok daha az invaziv bir alternatiftir. Neşter, zımba veya dikiş kullanılmaz. Bu nedenle, FUE, bir ameliyat olmaktan daha doğru bir prosedür olarak tanımlanmaktadır. Donör alan cilde kadar tıraş edilir, böylece bireysel foliküler üniteler (FU'lar) açığa çıkarılır. Tek tek foliküler üniteler göründüğünde, ekstrakte edilecek en ideal FU'ları seçebiliriz. Genellikle en çok foliküle sahip birimler çıkarılmak üzere seçilir. Bu, eksize edilen greft başına folikül sayısını en üst düzeye çıkarmamızı sağlar. Bu teknikle greft başına ortalama folikül sayısı, geleneksel şerit toplama ve mikroskobik diseksiyona göre önemli ölçüde daha fazladır.

Foliküler üniteler çıkarıldıktan sonra, teknisyenlere aktarılır ve fazla dokudan arındırılır - böylece onları özel alıcı bölgelerimiz için mükemmel bir boyut haline getirir. FUE tekniğiyle mümkün olan birden fazla değişiklik vardır - buna bir örnek tıraşsız FUE'dir. Bu durumda sadece ekstraksiyon için seçilen foliküler üniteler tıraş edilirken çevreleyen saçlar daha uzun süre bırakılır. Bu şekilde, tüm donör sitesi, bir prosedüre dair hiçbir kanıt olmaksızın değişmeden görünür. Bu teknik daha uzun sürer, ancak tam olarak tespit edilememe avantajını sunar ve bu nedenle sıfır postoperatif kesinti süresi gerektiren kişiler için uygundur.

FUT saç ekimi

Foliküler ünite nakli veya kısaca FUT, uzun doğrusal bir saç taşıyan deri şeridinin bir neşter kullanılarak başın arkasından cerrahi olarak çıkarıldığı bir saç ekim yöntemidir.

Saç şeridi daha sonra yüksek güçlü bir stereoskopik mikroskop altında ayrı foliküler üniteler halinde kesilir ve alıcıya veya kafa derisinin saçsız bölgesine nakledilir. FUT veya STRIP cerrahi seçeneği genellikle daha ucuzdur ve genellikle seans başına orantılı olarak daha fazla greft verir, ancak dezavantajı, donör foliküllerinin eksize bölgesinde genellikle doğrusal bir yara izi bırakmasıdır.

Saç ekimi İstanbul'da ne kadar sürer? Ağrılı mıdır?

Bir FUE Prosedürünün tipik süresi yaklaşık 6-8 saattir. Hastalara herhangi bir ağrıya yardımcı olması için lokal anestezi verilecektir, bu nedenle çoğu, prosedürü ağrılı olmaktan çok rahatsız edici olarak tanımlama eğilimindedir - çünkü işlem için 6-8 saat Saç Ekimi İstanbul ofisimizde kalması gerekir. Çoğu hasta süreç boyunca müzik dinlemeye veya TV izlemeye başlar.

Saç Ekimi İstanbul Sonrası İyileşme Süresi!

İyileşme süresi cilt tipine bağlı olacaktır ve saçın alındığı yerde küçük kabuklar beklenebilir. Ancak yaklaşık 1 hafta cerrahi olarak iyileşme gerektiren ve göze hoş görünmeyen bir iz bırakan strip greft yönteminden farklı olarak FUE yöntemi, hastaların birkaç gün içinde normal rutinlerine dönmelerine olanak tanır. Hiçbir dikiş veya dikiş yoktur, bu da çok daha hızlı bir iyileşme süresi sağlar. Sonrası bakım da çok basit.

Saç Ekim İşlemi için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Hemen +90 212 241 46 24 nolu telefon numarasını arayıp Op. Dr. LEYLA ARVAS için randevu oluşturabilir ve saç ekimi fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. İstanbul, Nişantaşı‘ ndaki Quartz Poliklinikte misafirimiz olabilirsiniz.

Op. Dr. Leyla Arvas

Plastik Estetik Cerrahi

https://www.drleylaarvas.com

Facebook :@drleylaarvas

Instagram :@drleylaarvas

YouTube: LeylaArvas