Saç Ekimi Nedir? Nasıl Yapılır? İstanbeautiful Açıkladı!

Saç ekimi tedavisi oldukça etkili bir yöntem olup aynı zamanda kişiyi istenilen saç hayaline kavuşturur.

Saç ekimi fiyatları kişiden kişiye farklılık gösteren bir etkendir. Kişilerde meydana gelen saç dökülmesi belirli nedenler ile karşımıza çıkmaktadır. Dökülen saçlar ise kişiyi son derece mutsuz etmektedir. Zaman içinde kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen bu saç dökülme sorunu kişinin özgüven duygusunu ve benlik saygısını yitirmesine neden olabilir. Bu nedenden dolayı kişiler gelişen teknoloji ve imkânların sunduğu saç ekimi tedavisine başvururlar. Bu tedavi ile birlikte hayal ettikleri saçlara ve görünüme kavuşurlar.

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi sorunu kişilerde genel olarak genden gelen bir sorundur. Ancak bazı etkenlerde saç dökülmesine neden olur. Yetersiz ve dengesiz beslenme bazı vitamin eksikleri kişide saç dökülme sorunu beraberinde getirir. Bununla birlikte stres gerilim aynı zamanda hamilelik sonu menopoz gibi dönemlerden sonra gibi etkenlerde saç dökülme sorununu tetikler. Bununla birlikte birde kişinin kendi eli ile işlemiş oldukları vardır. Fön saç yanmaları ve jöle gibi etkenler buna dâhildir. Bu gibi etkenlerin neden olduğu saç dökülme sorununun ise Tedavisi som derece basittir. Uygulanan saç ekimi tedavisi ile kişiler istenmeyen kellikten kurtulabilirler. Saç ekimi tedavisi oldukça etkili bir yöntem olup aynı zamanda kişiyi istenilen saç hayaline kavuşturur.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi tedavisi son derece etkili bir işlem olup aynı zamanda bu tedaviyi olacak kimselerin merak ettiği bir konu ise nasıl yapıldığıdır. Saç dökülen kişilerde ilk önce dökülmemiş olan saçların analizi yapılır. Daha sonra ise kişinin saç kökleri dikkatli ve teker teker olacak şekilde toplanır. Daha sonra yine teker teker ayrıştırılır ve saç ekimine işlemine geçilir. Kişinin ekim yapılacak bölgesine dikkatli bir şekilde kanal açılımı yapılır. Açılan kanallara ise toplanan saç kökleri ekilir. Yapılan işlem yöntemlere göre ise saç ekimi fiyatları Farklılık gösterir.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç ekimi tedavisi saçında dökülme görülen kimselere uygulanan bir tedavidir. Kişide saç ekimi tedavisi olmaya engel herhangi bir sağlık sorunu yok ise bu işlem uygulanabilir.

Saç Ekimi Temel Aşamaları Nelerdir?

Temel aşamalar şunlardan ibarettir;

Öncelikle kişiye saç analizi yapılır

Saç kökleri toplanır

Kökler ayrıştırılır

Saç ekimi için kanallar açılır

Saç ekimi için toplanan kökler kanallara yerleştirilir

Saç Ekimi Öncesi Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saç ekimi tedavisi olacak kimseler tedavi öncesi belirli kurallara dikkat etmesi gerekir. Aksi takdirde kişinin iyileşme dönemi gecikebilir. Saç ekimi tedavisi öncesi kişiler sigara ve alkol kullanımını en az seviyeye indirmiş olması gerekir. Bunun nedeni ise sigara ve alkolün kişinin vücudunda bulunan oksijen miktarını en az seviyeye indirmesidir.

Saç Ekimi Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Saç ekimi tedavisi sonrası kişiler hemen araç kullanmamaya özen göstermelidirler. Bununla birlikte tedavi sonrası saçlarda kabuklanma olabilir. Bu korkulacak bir şey olmayıp her gün banyo yapabilirsiniz. Aynı zamanda saç ekimi sonrası verilen krem ilaç gibi şeyleri düzenli olarak kullanmanız tavsiye edilir.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi tedavisi hakkında merak edilen bir konu ise fiyattır. Bu tedaviyi olacak kişiler öncelikle detaylı ve kapsamlı bir araştırma yaparak deneyimli ve tecrübeli bir doktor adayı bulması gerekir. İyi bir doktor iyi bir tedavi olup aksi takdirde kişinin sağlığı olumsuz etkilenebilir istenilen özelliklere ait doktor adayı bulunduktan sonra aralarından en uygun fiyat garantisi sunan tercih edilir. Bununla birlikte saç ekimi fiyatları konusunu etkileyen bir diğer faktör ise kişinin tercih etmiş olduğu klinik ve yapılan yöntemlerdir.